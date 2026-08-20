Vẫn chất giọng Alto trầm, Hoàng Quyên ra mắt MV Chung nhịp hòa ca, không chỉ cất tiếng hát với tâm thế của một nghệ sĩ biểu diễn mà còn bước ra ánh sáng với tư cách của một người viết nhạc, một người mẹ và một người phụ nữ đang ở độ viên mãn nhất của đời sống nội tâm.

Ký ức về những ngày thu âm, say đắm chìm vào miền sâu xa khi nghe các nhạc sĩ chia sẻ về nguyên cớ sáng tác vẫn luôn đọng lại trong cô. Nhưng việc tự tay viết lên những giai điệu cho chính mình hát lại là một sự giải phóng mãnh liệt, chạm tới những góc khuất nội tâm mà trước đây Hoàng Quyên chưa từng khai phá.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Hoàng Quyên cho rằng khi hát ca khúc của chính mình, nguyên cớ và tâm tư ấy không còn là một sự "mô tả lại". Nó chảy ra từ bên trong một con người đang ôm trọn những ấp ủ. "Đó là thứ gì đó tự nhiên và nguyên khối. Mình hát lên không còn chỉ là ngân lên mà như hòa vào đời sống, con người, đất nước", cô chia sẻ.

Ca sĩ Hoàng Quyên và con gái.

Trạng thái lớn lao, khó diễn đạt thành lời ấy chính là tinh thần cốt lõi mà Chung nhịp hòa ca mang lại. Âm nhạc giờ đây không chỉ là màn trình diễn mà là sự bộc bạch chân thật và nguyên sơ nhất từ đáy lòng.

Điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ nhất trong lần trở lại này có lẽ là việc Hoàng Quyên lần đầu tiên đưa con gái bước vào không gian nghệ thuật của riêng mình. Sự xuất hiện của cô bé không đơn thuần chỉ là cách một người mẹ lưu giữ lại kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ của con. Trong không gian âm nhạc thuần khiết ấy, bóng dáng thiên thần nhỏ chính là "nốt nhạc" quan trọng nhất, là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện trọn vẹn ý nghĩa của Chung nhịp hòa ca.

"Tôi thực muốn con đi cùng lần mình biểu diễn, thu âm để thấy vẻ đẹp của âm nhạc, của sáng tạo và mẹ đã làm việc thế nào, yêu công việc này ra sao. Và hơn thế nữa, tôi muốn cùng con chung nhịp hòa ca, để cùng thấy đời sống ta thật đẹp khi nắm tay nhau hát giữa cuộc đời và mọi người", Hoàng Quyên tâm sự.

Bỏ lại những giằng xé của quá khứ, giọng ca Hoàng Quyên đang ngân lên những giai điệu rạng rỡ nhất.

Hỏi Hoàng Quyên: Việc chọn một không gian âm nhạc chữa lành và bình yên vào thời điểm này là cảm xúc ngẫu nhiên hay một con đường kiên định?

"Quyên nghĩ đây là điều mà đời sống mình sẽ theo đuổi chứ không riêng âm nhạc. Khi ta cùng hòa ca, cùng hân hoan và hát lên, ta với mọi người, với đời sống là tình yêu nối dài, vậy còn gì hạnh phúc hơn", cô bộc bạch.

Nhìn lại hành trình trưởng thành, cô chiêm nghiệm: "Khi trẻ tôi đã nghĩ nó tách ra, khi lớn hơn tôi thấy nó dần hòa làm một, nó làm ta ắp đầy và thấy đời sống ngọt ngào hơn bao giờ hết. Ta có thể ở nhiều danh xưng, nhiều công việc khác nhau nhưng khi ta sống, ta yêu thương, ta thấu hiểu thì hóa ta lại trọn vẹn nhất trong đời sống mình".

Hoàng Quyên sinh năm 1992 ở Thái Nguyên, người dân tộc Tày. Cô tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng là Á quân Vietnam Idol 2012 và ra mắt các album như Cửa thơm mùi nắng, Về, Sóng hấp dẫn... Ca sĩ kết hôn năm 2018, có một con gái và đã ly hôn.

MV "Chung một hòa ca"

Ảnh: NVCC