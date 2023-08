Hé mở về album phòng thu thứ 4 mang tên A diary of melody - Cuốn nhật ký bằng giai điệu trong 10 năm hoạt động ca hát với toàn bộ ca khúc tự tay sáng tác, Hoàng Quyên còn bật mí về mối duyên với một giọng hát đặc biệt song ca cùng cô là Thanh Bùi.

Đây là dịp hiếm hoi công chúng tiếp cận tiếng hát của Thanh Bùi. 10 năm qua, anh gác lại hoạt động âm nhạc để chuyên tâm vào gây dựng một hệ sinh thái giáo dục thông qua nghệ thuật tại Việt Nam.

Hoàng Quyên chuyên tâm vào sáng tác trong thời gian gần đây.

"8 năm trước, Thanh Bùi là khách mời trong concert đầu tiên của tôi. Mối duyên này mở ra một sự đồng cảm nghệ thuật đẹp, giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Thanh Bùi luôn dõi theo và cổ vũ tôi ở góc độ làm nghề, gợi mở và truyền cảm hứng, đam mê, tin tưởng vào con đường tôi theo đuổi.

Kể từ concert Rét đầu mùa, sau khi hát song ca với tôi hai lần, anh là người khơi lên việc sáng tác cho tôi. Anh nói, giọng hát của tôi chất chứa nhiều điều, tôi có thể viết ca khúc”, ca sĩ Hoàng Quên bồi hồi nhớ lại.

Ca sĩ chia sẻ, nghe Thanh Bùi nói vậy chỉ nghĩ là động viên vì chuyện sáng tác quá lớn và cũng không biết bắt đầu thế nào. Thời gian sau, Thanh Bùi mời cô vào học thêm sáng tác tại trường nhạc của anh, lúc đó cô vẫn nghi ngờ năng lực bản thân. Cho đến khi giai điệu của bài hát đầu tiên cất lên, Hoàng Quyên mới tin những dự cảm của người nghệ sĩ đàn anh mà cô trân trọng thành hiện thực.

Hoàng Quyên định vị bản thân từ ca sĩ đơn thuần sang một ca sĩ - nhạc sĩ.

“Anh Thanh Bùi là một trong những người đầu tiên tôi gọi điện khoe thành tích. Anh đã đúng, không động viên cho có, đã nhìn thấy tương lai của tôi ở lĩnh vực sáng tác”, Hoàng Quyên xúc động chia sẻ.

Ngoài song ca với Hoàng Quyên ca khúc song ngữ Anh - Việt mang tên Colors trong album A diary of melody - Cuốn nhật ký bằng giai điệu do Hoàng Quyên sáng tác, Thanh Bùi tham gia vào khâu viết hợp âm và đồng hành về ê-kíp sản xuất quốc tế cho album.

"Sự trải nghiệm trong sáng tác của Hoàng Quyên có chiều sâu, chân thành, không bị phô. Hoàng Quyên giỏi về ca từ, có suy ngẫm và tương phản. Ðiều này rất hiếm hoi ở thị trường Việt Nam bây giờ", Thành Bùi chia sẻ.

Hoàng Quyên và các hoạ sĩ trong dự án Quyên Gallery - giao thoa âm nhạc với hội họa, nghệ thuật sắp đặt.

A diary of melody gồm 8 bài, được chọn từ hơn 30 ca khúc Hoàng Quyên sáng tác trong thời gian ngắn. The diary of melody như cuốn nhật ký phơi bày toàn bộ tâm tư về vẻ đẹp của đời sống và tình yêu, những nỗi buồn nên thơ... mà Hoàng Quyên trải qua.

Với album A diary of melody, Hoàng Quyên táo bạo phát hành 100 đĩa vật lý phiên bản giới hạn bằng sơn mài kèm Artbook như một tác phẩm nghệ thuật trưng bày có giá trị độc bản để sưu tầm. The diary of melody còn là sản phẩm phòng thu có bước tiến về sản xuất và đẳng cấp quốc tế khi được hợp tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Abbey Road London ở khâu Mastering Album.

Thuộc dự án âm nhạc Quyên Gallery No.1, ngoài album A aiary of melody sẽ công bố ngày 9/8, Hoàng Quyên còn giới thiệu triển lãm Quyên Gallery - giao thoa âm nhạc với hội họa, nghệ thuật sắp đặt tại Hà Nội, từ ngày 10/8-4/9.

Triển lãm kết hợp trưng bày gần 40 tác phẩm tranh lụa, sơn dầu, sơn mài... đánh dấu hợp tác lần đầu tiên của Hoàng Quyên với các hoạ sĩ tên tuổi là Tào Linh, Vũ Ðình Tuấn, Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Trần Cường, Ðỗ Hiệp, Lê Ðăng Ninh.