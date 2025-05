Ông Phạm Duy Khánh, đơn vị nắm bản quyền Miss & Mister Supranational (Hoa hậu & Nam vương Siêu quốc gia) tại Việt Nam chia sẻ về quyết định thay đổi đại diện nam chỉ 2 ngày trước họp báo: "Hà Quang Trung phải đi cấp cứu do bị chấn thương chân nghiêm trọng khi tập luyện. Bác sĩ chẩn đoán phải bó bột ít nhất nửa tháng đến một tháng và không được di chuyển nhiều".

Với tình huống bất khả kháng này, ông Khánh liên hệ với Minh Khắc - Á vương The Next Gentlemen 2022 và Á vương Man of the year 2022. Sau khi cân nhắc, Minh Khắc đồng ý tham dự.

Võ Cao Kỳ Duyên và Minh Khắc trong sự kiện.

Minh Khắc trình diễn catwalk:

Minh Khắc chia sẻ về quyết định nhận lời tham gia Mister Supranational 2025 với 3 lý do chính. Thứ nhất, anh quan sát cuộc thi này trong nhiều năm và nhận thấy hình ảnh nam vương mà Mister Supranational hướng tới phù hợp với bản thân. Thứ hai, dù gấp rút, anh thấy "ngọn lửa đam mê và tinh thần chiến đấu" còn cháy trong mình. Thứ ba, Minh Khắc muốn biến hành trình này thành dự án dài hạn trong đó có việc hoàn thiện kỹ năng mềm.

"Nếu nói bây giờ tôi sẵn sàng 100% để thi đấu thì chưa chắc nhưng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hành trình này", Minh Khắc thẳng thắn. Điều quan trọng hơn là anh muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam hiện đại, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Về áp lực và rủi ro khi nhận lời phút chót, Minh Khắc thẳng thắn: "Đây là trường hợp bất khả kháng. Tôi không hoạt động quá nhiều với danh hiệu á vương nhưng luôn trân trọng những cơ hội được lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội. Danh hiệu không quan trọng bằng những gì mình có thể làm được cho mọi người".

Hai đại diện Việt Nam tại Miss & Mister Supranational.

Võ Cao Kỳ Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2025, đặt mục tiêu cao nhất cho bản thân. "Khi đã trở thành đại diện của Việt Nam, tôi mong muốn mang về ngôi vị cao nhất, đem vinh quang và tự hào về cho đất nước. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa có vương miện Miss Supranational nên tôi đặt mục tiêu phải cố gắng hết mình để mang vương miện đầu tiên về cho Việt Nam", cô bày tỏ.

Về điểm yếu tiếng Anh, Kỳ Duyên cho biết cô đang nỗ lực rèn luyện mỗi ngày từ 8h sáng đến 11h đêm, bao gồm catwalk, phỏng vấn, thể hình, tiếng Anh và tài năng. "Tôi sẽ tích cực trau dồi những kỹ năng khác để bù đắp, mang theo tinh thần nhiệt huyết và nội lực để tự tin thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế", cô chia sẻ thêm.

Cuộc thi Miss & Mister Supranational 2025 sẽ diễn ra tại Ba Lan trong tháng 6/2025.

