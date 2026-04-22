Được thiết kế cho các công trình quy mô lớn có nhu cầu điện năng cao như trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất thông minh và các cơ sở hạ tầng trọng yếu, Emax 3 mang tính đột phá về công nghệ nhằm giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng về an ninh mạng, ổn định lưới điện và nhu cầu điện năng tăng cao dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).

ABB ra mắt SACE Emax 3 – dòng máy cắt không khí thế hệ mới trong khuôn khổ sự kiện ABB Power Innovation Day 2026 diễn ra tại TP.HCM

Dòng máy Emax 3 được trang bị các công nghệ tiên tiến nhằm ngăn ngừa sự cố và nâng cao khả năng vận hành liên tục của hệ thống. Với các cảm biến đo lường có độ chính xác cao và phân tích dữ liệu tích hợp, Emax 3 thế hệ mới giám sát theo thời gian thực các thông số điện năng, tình trạng thiết bị và điều kiện môi trường như nhiệt độ. Tất cả thông tin có thể truy cập từ xa hoặc thông qua màn hình cảm ứng của Emax 3, cung cấp cảnh báo sớm, phân tích chuyên sâu và gợi ý bảo trì dựa trên dữ

liệu.

SACE Emax 3 tích hợp công nghệ cảm biến theo thời gian thực và phân tích thông minh, giúp phát hiện sớm sự cố, đảm bảo vận hành an toàn cho các hệ thống trọng yếu.

Đáng chú ý, SACE Emax 3 là máy cắt không khí đạt chứng nhận an ninh mạng cấp độ cao IEC 62443 Level 2, đồng thời đạt độ chính xác dẫn đầu Class 0.5 về đo công suất và năng lượng. Đây cũng là máy cắt không khí tích hợp hệ thống phát hiện hồ quang, tăng cường độ an toàn và độ tin cậy cho người vận hành. Các tính năng nổi bật này hỗ trợ các tòa nhà, bệnh viện, sân bay, nhà máy, ngành điện và đặc biệt là ngành trung tâm dữ liệu đang phát triển nhanh tại Việt Nam nâng cao khả năng bảo vệ trước các tấn công mạng và sự cố hệ thống.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quyền - Chủ tịch, Ban Giải pháp Điện và Tòa nhà Thông minh, ABB Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu SACE Emax 3 tại Việt Nam - một giải pháp đột phá về công nghệ giúp giải quyết các thách thức đang gia tăng về an ninh mạng, ổn định lưới điện và nhu cầu điện năng tăng mạnh trong giai đoạn chuyển đổi số và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số và quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về các giải pháp công nghệ điện tiên tiến tiếp tục gia tăng. SACE Emax 3 với cảm biến hiện đại và trí tuệ số tích hợp sẽ giúp khách hàng của ABB tại Việt Nam chủ động thích ứng với nhu cầu điện năng thay đổi và đảm bảo vận hành liên tục cho các hạ tầng trọng yếu.”

Là máy cắt không khí tích hợp phát hiện hồ quang điện và đạt chứng nhận an ninh mạng cao , SACE Emax 3 thiết lập tiêu chuẩn mới về an toàn và bảo mật.

Emax 3 được ra mắt như điểm nhấn nổi bật nhất tại Power Innovation Day 2026 - sự kiện thường niên quan trọng của ABB. Sự kiện cũng đánh dấu màn giới thiệu chính thức ABB Ability™ BuildingPro với khu vực trải nghiệm tương tác dành cho lĩnh vực khách sạn, mô phỏng toàn bộ quy trình quản lý vận hành tòa nhà nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách lưu trú cùng các giải pháp đổi mới trong quản lý năng lượng thông minh, kiến trúc hệ thống điện cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới và các giải pháp lưới điện tiên tiến.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng mang tới các xu hướng giải pháp, công nghệ mới của ABB như: chuyển đối số toàn diện từ mức thiết bị, truyền thông kỹ thuật số đến điều khiển và bảo vệ tập trung cho trạm biến áp kỹ thuật số, kết hợp AI để dự đoán trước khả năng xảy ra sự cố và tương lai của quản lý tòa nhà nhanh chóng, linh hoạt và thông minh.

Với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, ABB cam kết đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp nhanh chóng, hiệu quả và bền vững của đất nước.

(Nguồn: ABB Việt Nam)