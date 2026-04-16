FPT sẽ triển khai ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng AI FleziPT tự phát triển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cho đối tác.

Việc chuyển đổi AI này có thể giúp khách hàng giảm tới 40% chi phí trong vòng ba năm, đồng thời cải thiện độ tin cậy dịch vụ và mức độ hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi.

FPT sở hữu hạ tầng tính toán AI mạnh mẽ. Ảnh: FPT

Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp sản xuất vật liệu này đẩy nhanh triển khai AI, hướng tới mô hình Agentic AI (AI tự chủ), nơi các hệ thống AI có khả năng tự chủ vận hành, ra quyết định và tối ưu hiệu quả theo thời gian thực.

Với chiến lược AI-first, mô hình triển khai kết hợp linh hoạt giữa nguồn lực tại chỗ và nguồn lực tại các thị trường lân cận (Best-shore) cùng lực lượng kỹ sư được tăng cường bởi AI, FPT đang ở vị thế thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu thực thi các chương trình chuyển đổi phức tạp với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn và tác động có thể đo lường được.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc FPT khu vực châu Âu, Tập đoàn FPT cho biết khi AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai trên toàn doanh nghiệp, việc ứng dụng AI sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực.

Từ khi có mặt tại châu Âu từ năm 2008, đến nay, FPT hiện phục vụ hơn 150 khách hàng doanh nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp.

Trên nền tảng FleziPT và các giải pháp AI độc quyền, FPT hỗ trợ một số doanh nghiệp dẫn đầu ngành năng lượng và công nghiệp như Pertamina (Indonesia) ứng dụng AI nâng cao khả năng vận hành, hiệu suất của thiết bị và đảm bảo an toàn lao động tại hệ thống các giàn khoan.

Kết hợp năng lực xử lý dữ liệu quy mô lớn và hạ tầng AI hiệu năng cao, FleziPT giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển lên tới 60% và chuyển AI từ các mô hình thí điểm rời rạc sang các mô hình AI ở quy mô toàn doanh nghiệp.

Nền tảng này liên tục được cập nhật và hoàn thiện thông qua quá trình triển khai các dự án AI, đảm bảo khả năng thích ứng và tiến hóa theo nhu cầu thực tế của khách hàng và thị trường.

Trong bối cảnh thị trường AI tự chủ tăng trưởng nhanh, quy mô chi tiêu cho AI toàn cầu cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Gartner, chi tiêu cho AI toàn cầu đạt khoảng 1.757 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 50% so với 2024 và sẽ đạt 2.525 tỷ USD vào năm 2026 và 3.335 tỷ USD vào năm 2027.