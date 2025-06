Tặng 320 tài khoản số đẹp và ưu đãi lãi suất hấp dẫn

Từ nay đến hết tháng 6/2025, ABBANK triển khai chương trình ưu đãi tài chính dành cho khách hàng trên toàn hệ thống. Điểm nhấn nổi bật là chương trình tặng tài khoản số đẹp miễn phí với tổng hàng nghìn tài khoản mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Vào mỗi thứ Sáu - ngày vàng trong tuần, ABBANK dành tặng 320 tài khoản số đẹp trị giá từ 500.000 đồng đến 80 triệu đồng cho các khách hàng may mắn, như một món quà đặc biệt mang dấu ấn cá nhân.

ABBANK dành tặng hàng loạt ưu đãi cho khách hàng nhân dịp sinh nhật lần thứ 32

Ngân hàng cũng cộng thêm 0,2% lãi suất/năm cho các khoản tiền gửi tiết kiệm tại quầy. Đồng thời, ABBANK triển khai loạt gói vay hấp dẫn: vay mua nhà cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 5%/năm; vay kinh doanh ngắn hạn với lãi suất 5,99%/năm, miễn phí trả nợ trước hạn; và vay mua ô tô của Công ty Cổ phần Ô tô Gel-O&J với lãi suất từ 7,9%/năm. Các giải pháp đều được thiết kế nhằm giúp khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng, tối ưu chi phí và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính.

“Ngôi nhà An Bình” - không gian ước mơ cho những bệnh nhi

ABBANK phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) trao tặng khu vui chơi “Ngôi nhà An Bình” cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hà Nội trong khuôn khổ dự án “Cùng em vững bước chạm ước mơ”. Không gian vui chơi rộng 200m² được thiết kế với chất liệu an toàn, thân thiện với môi trường, trang trí bằng tranh tường sinh động và trang bị 2 tủ sách truyện thiếu nhi do chính CBNV ABBANK quyên góp.

“Khu vui chơi và không gian đọc sách không chỉ là món quà vật chất ý nghĩa mà còn mang giá trị tinh thần to lớn, góp phần giúp các em nhỏ có thêm niềm vui và động lực, giảm bớt căng thẳng trong quá trình điều trị”, Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN chia sẻ.

Chỉ sau hơn 1 tháng phát động và triển khai xây dựng, khu vui chơi đã chính thức được khánh thành và trao tặng cho Bệnh viện Nhi Hà Nội

Tại lễ khánh thành, ABBANK cũng trao 100 phần quà cho các bệnh nhi đang điều trị, trong đó có 32 phần quà đặc biệt gồm ba lô, sữa tươi và tiền mặt dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa

ABBANK còn gửi gắm tinh thần tích cực đến cộng đồng thông qua các sản phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc. Phim ngắn âm nhạc “Chỉ cần bạn vững tin” là một bản phối giữa điện ảnh và âm nhạc, kể lại hành trình trưởng thành của một người trẻ đang loay hoay giữa ngã rẽ cuộc sống, mang thông điệp: quay về nguồn cội, giữ vững niềm tin vào chính mình, sáng tạo đổi mới để vượt thử thách và chạm tới thành công.

Cùng với đó, bộ ảnh nghệ thuật “Vững miền di sản” do ABBANK thực hiện tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống thông qua hình ảnh các nghệ nhân làng nghề trên khắp đất nước.

Với nội dung nhân văn, thông điệp sâu sắc, giàu cảm xúc và giá trị văn hóa, những món quà tinh thần này đã được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và nhiều tương tác, bình luận tích cực.

Phim âm nhạc "Chỉ cần bạn vững tin" mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi nhưng cảm xúc, sâu lắng, chạm thẳng đến hành trình nội tâm của người trẻ

Tri ân đội ngũ, xây dựng nền tảng vững vàng

Nhân dịp sinh nhật, ABBANK cũng tổ chức hàng loạt hoạt động nội bộ nhằm tri ân và kết nối CBNV. Đặc biệt, chương trình “Sao tháng 5” được tổ chức đúng ngày thành lập nhằm vinh danh những CBNV có quá trình gắn bó lâu năm, thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngân hàng.

ABBANK luôn nỗ lực với trách nhiệm phụng sự cộng đồng trong suốt chặng đường hơn 32 năm phát triển

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: “32 năm là một hành trình đáng tự hào, không chỉ bởi những cột mốc phát triển của ngân hàng mà còn là sự đồng hành tin tưởng của khách hàng, nỗ lực không ngừng của đội ngũ và những giá trị bền vững mà ABBANK luôn kiên định theo đuổi. Với tinh thần ‘Vững Nội lực – Chạm Thành công’ của chiến dịch mừng sinh nhật năm nay, chúng tôi tin rằng sự vững vàng thực sự được hình thành từ chính đội ngũ của mình trong quá trình phục vụ, phụng sự và kết nối. Khi đặt khách hàng làm trọng tâm, kiến tạo giá trị cho cộng đồng và cùng nhau hành động với tinh thần trách nhiệm, ABBANK sẽ tiếp tục lớn mạnh và gặt hái nhiều thành tựu cống hiến hơn nữa”.

Bích Đào