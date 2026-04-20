Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng

Điểm nghẽn của nhiều hộ kinh doanh không nằm ở doanh thu mà ở cách vận hành còn thủ công, thiếu công cụ quản lý và minh bạch dữ liệu. Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa ngày càng cao, việc thiết lập một nền tảng vận hành bài bản trở nên cấp thiết.

Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng do ACB phối hợp cùng FinOne triển khai tập trung giải quyết trực diện vấn đề này. Theo đó, hộ kinh doanh được miễn phí thiết bị chấp nhận thanh toán như POS, QR và các thiết bị liên quan; đồng thời miễn phí phần mềm bán hàng, chữ ký số và 1.000 hóa đơn điện tử.

Phần mềm cho phép xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, kết nối trực tiếp với hệ thống thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, đồng thời tích hợp các chức năng quản lý bán hàng, bảo hiểm xã hội và chữ ký số, giúp vận hành trở nên gọn gàng và đồng bộ hơn.

Từ việc phụ thuộc vào phương thức thủ công, hộ kinh doanh có thể từng bước chuẩn hóa hoạt động, kiểm soát dòng tiền và minh bạch doanh thu - nền tảng quan trọng để mở rộng quy mô.

Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử và mạng xã hội đang thiết lập một “mặt bằng mới” cho hoạt động bán hàng. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn nằm ở sản phẩm đơn thuần mà ở khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường trên các nền tảng số.

Gói đào tạo trị giá 20 triệu đồng của ACB tập trung vào các kỹ năng thực tiễn như thương mại điện tử, TikTok Shop, livestream, tiếp thị liên kết, quảng cáo số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chương trình được thiết kế theo hướng thực chiến, giúp hộ kinh doanh có thể triển khai ngay vào hoạt động bán hàng.

Song song, nội dung đào tạo còn bao gồm kiến thức thuế chuyên sâu, hỗ trợ hộ kinh doanh vận hành đúng quy định về hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế trên môi trường số.

Sự kết hợp giữa năng lực bán hàng đa kênh và nền tảng vận hành chuẩn hóa giúp hoạt động kinh doanh dần thoát khỏi giới hạn địa lý, mở rộng tệp khách hàng và tạo điều kiện tăng trưởng bền vững.

Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu

Bên cạnh bài toán vận hành và bán hàng, thách thức lớn hơn của hộ kinh doanh là mở rộng thị trường vượt ra ngoài tệp khách quen.

Thông qua hệ sinh thái ACB Rewards, các hộ kinh doanh có thể quảng bá thương hiệu và tiếp cận hơn 9 triệu khách hàng của ACB. Đây không chỉ là kênh quảng cáo mà còn là một “điểm chạm” giúp xây dựng nhận diện, giới thiệu sản phẩm và kết nối với khách hàng ở quy mô lớn hơn.

Việc tham gia vào một hệ sinh thái có sẵn lưu lượng người dùng giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm khách hàng, từ đó chuyển trọng tâm từ “tìm đơn hàng” sang “xây dựng thương hiệu” và phát triển dài hạn.

Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là áp lực lớn, ACB triển khai gói giảm lãi suất vay 1% với tổng hạn mức lên đến 5.000 tỷ đồng. Giải pháp này giúp hộ kinh doanh chủ động bổ sung hàng hóa, đầu tư kênh bán hàng và mở rộng hoạt động theo nhu cầu thực tế.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết cách tiếp cận của ngân hàng không dừng ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng đến xây dựng nền tảng phát triển dài hạn cho khách hàng:

“Nếu chỉ dừng ở việc hỗ trợ tuân thủ, chúng ta mới giải được một nửa bài toán. Nửa còn lại là tăng trưởng. Khi được trang bị đúng công cụ và nền tảng, đây chính là cơ hội để hộ kinh doanh bứt phá. Gói ưu đãi này không chỉ giúp khách hàng vận hành tốt hơn, mà còn tạo điều kiện để họ mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Với ACB, việc đồng hành cùng hộ kinh doanh là một truyền thống nhiều năm. Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi muốn đi xa hơn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết 68.”

Với cách tiếp cận này, ACB không chỉ cung cấp giải pháp tài chính, mà còn góp phần định hình lại cách hộ kinh doanh phát triển - từ mô hình nhỏ lẻ sang những thực thể có khả năng mở rộng, cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

Gói ưu đãi đặc biệt dành cho hộ kinh doanh của ACB: Gói giải pháp tài chính trị giá 10 triệu đồng, Gói đào tạo năng lực phát triển thị trường và chuyển đổi số trị giá 20 triệu đồng, Gói đồng hành cùng ACB phát triển thương hiệu, Gói ưu đãi lãi vay giảm 1% - hạn mức 5 ngàn tỷ.

(Nguồn: ACB)