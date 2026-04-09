Thông báo được ban hành căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 68/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với nhóm đối tượng này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 68/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Khánh Hòa ngừng sử dụng hóa đơn đối với nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống.

Đồng thời, khoản 1 Điều 4 Nghị định này cũng nêu rõ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026 quy định: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; trường hợp có doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng không bắt buộc nhưng có thể đăng ký sử dụng nếu có nhu cầu.

Từ các quy định trên, Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa xác định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế, đồng thời không thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử.

“Do đó, nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng được sử dụng hóa đơn điện tử và không được cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh”, công văn nêu rõ.

Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đối tượng thuộc diện trên thực hiện theo quy định.