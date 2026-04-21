Mang giá trị thực phẩm từ Việt Nam ra thế giới

Sau hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, Acecook Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và hoàn thiện hệ thống nhà máy trên toàn quốc, từng bước khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm ăn liền.

Trên nền tảng vững chắc đó, Acecook Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ việc tập trung vào năng lực sản xuất đến nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hướng đến vai trò kiến tạo giá trị cho người tiêu dùng.

Nhằm hiện thực hóa mong muốn trên, Acecook Việt Nam triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới mang tên D-GROOVE. Dự án này được xây dựng dựa trên concept: “Trung tâm nghiên cứu và phát triển tạo giá trị thực phẩm từ Việt Nam ra thế giới.” D-GROOVE - đây không đơn thuần là một cái tên, mà còn là một lời cam kết về triết lý vận hành. Trong đó Chữ “D” đại diện cho Development (Phát triển) - điểm khởi đầu của mọi sự sáng tạo. Và từ nền tảng đó, “GROOVE” như một dòng chảy được tạo nên bởi 6 giá trị cốt lõi:

- Global (toàn cầu): Đưa giá trị doanh nghiệp vươn tầm thế giới

- Reliable (tin cậy): Xây dựng niềm tin vững chắc vào chất lượng

- Origin (nguyên bản): Lấy giá trị nguyên bản của thực phẩm làm nền tảng

- Open-minded (cởi mở): Sẵn sàng tiếp nhận, linh hoạt đổi mới

- Valuable (giá trị): Không ngừng kiến tạo những giá trị mới

- Evolution (cải tiến): Liên tục cải tiến không ngừng vươn xa

Ban lãnh đạo Acecook Việt Nam cùng các đối tác tiến hành nghi thức tại Lễ động thổ

Không chỉ mở rộng quy mô về cơ sở vật chất, dự án này còn thể hiện định hướng chiến lược dài hạn của Acecook Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và đón đầu các xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam chia sẻ: “Để giữ vững vị thế dẫn đầu và phát triển bền vững, chúng tôi hiểu rằng: Năng lực R&D chính là "trái tim" của doanh nghiệp. Để vươn tới những đỉnh cao mới, chúng tôi cần một "đòn bẩy" mạnh mẽ hơn. Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới không chỉ là mở rộng quy mô nghiên cứu, mà là khoản đầu tư cấp thiết vào tương lai, vào khả năng đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu”.

Ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam phát biểu trong buổi Lễ động thổ

Nâng tầm năng lực nghiên cứu, kết nối giá trị toàn cầu

Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Tại đây, Acecook Việt Nam sẽ triển khai những công nghệ tiên tiến nhất như cảm biến vị giác, phân tích mùi hương kỹ thuật số... và mở rộng nghiên cứu sang các ngành hàng mới, đáp ứng trọn vẹn sự đa dạng của thị trường. D-GROOVE cũng sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong tập đoàn, tối đa hóa sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa những giá trị sáng tạo mang dấu ấn Việt ra thế giới.

Với cấu trúc dự kiến 5 tầng trên diện tích đất hơn 7.000 m2, D-GROOVE được thiết kế theo mô hình tích hợp thông minh: Tầng trệt được bố trí như một nhà máy thu nhỏ với các dây chuyền sản xuất liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm mẫu thử nghiệm trước sản xuất. Từ tầng 2 trở lên là khu vực văn phòng được thiết kế đơn giản, không gian được phát triển tối ưu cho mục đích sử dụng, từ không gian mở thúc đẩy giao tiếp giữa các nhân viên đến các không gian riêng tư để tập trung làm việc.

Hình ảnh phối cảnh dự kiến của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Acecook Việt Nam sau khi hoàn thành

Song song đó, tòa nhà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới còn được thiết kế với không gian linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và thử nghiệm trong nhiều giai đoạn phát triển khác nhau.

Đặc biệt, với tầm nhìn và cam kết phát triển dài hạn, bền vững, trung tâm sẽ được tích hợp các giải pháp thân thiện với môi trường như hệ thống điện năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt, kính Low-E cùng hệ thống chiếu sáng có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc, góp phần tiết kiệm năng lượng và tối ưu môi trường làm việc.

Thông qua việc đầu tư Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển D-GROOVE, Acecook Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ sinh thái từ nghiên cứu - phát triển - sản xuất - phân phối, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tổng hợp toàn diện, không ngừng đổi mới để mang lại giá trị bền vững cho người tiêu dùng và xã hội.

(Nguồn: Acecook Việt Nam)