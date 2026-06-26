Giải pháp influencer marketing (tiếp thị người ảnh hưởng) trên Zalo Video - tính năng video ngắn được tích hợp trên ứng dụng Zalo - được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Với khoảng 40 triệu người dùng tích cực hàng tháng, Zalo Video sở hữu tiềm năng lớn và được kỳ vọng trở thành động lực mới cho hoạt động tiếp thị thông qua nhà sáng tạo nội dung.

Giải bài toán influencer marketing trên Zalo Video

Hiệu quả của chiến dịch influencer marketing không chỉ phụ thuộc vào việc hợp tác với KOL/KOC có lượng người theo dõi lớn hay độ phủ cao trên mạng xã hội. Một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhưng sở hữu tệp khán giả không phù hợp với khách hàng mục tiêu hoặc có phong cách nội dung chưa tương thích, sẽ khó mang lại hiệu quả cao.

Để triển khai thành công influencer marketing, doanh nghiệp cần chiến lược bài bản: Từ lựa chọn nhà sáng tạo nội dung có đúng tệp khán giả, phát triển nội dung chất lượng, phân phối trên kênh phù hợp đến sở hữu công cụ đo hiệu quả chiến dịch. Đây cũng là lý do nhiều thương hiệu tìm kiếm đối tác MCN (tạm dịch: Mạng lưới đa kênh) có khả năng đồng hành xuyên suốt, thay vì chỉ đóng vai trò trung gian kết nối nhà sáng tạo nội dung.

Giải pháp influencer marketing trên Zalo Video nhận sự quan tâm lớn.

Trước nhu cầu ngày càng tăng về giải pháp influencer marketing, Adtima MCN được định vị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán này. Đây là mạng lưới kết nối thương hiệu với các nhà sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Zalo Video, qua đó giúp tăng độ phủ, nâng cao hiệu quả truyền thông và tối ưu kết quả kinh doanh.

Là một phần của hệ sinh thái Zalo, Adtima MCN sở hữu lợi thế trong việc kết nối thương hiệu với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung trên Zalo Video. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tận dụng hệ sinh thái đa dạng của Zalo như Zalo Official Account (OA), Mini App hay Báo Mới… để mở rộng điểm chạm và tăng tương tác với người dùng.

Adtima MCN sở hữu hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung trên đa dạng nền tảng.

Hiện nay, Adtima MCN sở hữu mạng lưới hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung trên đa nền tảng. Nhờ vậy, Adtima MCN có thể hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn gương mặt phù hợp, kết nối nhà sáng tạo nội dung tham gia sự kiện và triển khai nhiều hình thức quảng cáo khác. Không dừng ở kết nối, Adtima MCN còn chú trọng phát triển cộng đồng nhà sáng tạo, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu.

Cách các thương hiệu tận dụng mạng lưới nhà sáng tạo nội dung trên Zalo Video

Với năng lực sản xuất chuyên nghiệp, Adtima MCN cung cấp hệ giải pháp toàn diện, hỗ trợ triển khai chiến dịch influencer marketing hiệu quả trên Zalo Video và hệ sinh thái Zalo.

Tư vấn nhà sáng tạo nội dung và sản xuất nội dung: Điểm mạnh của Adtima MCN là mạng lưới hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung trên nhiều lĩnh vực như giải trí, công nghệ, ẩm thực và phong cách sống… giúp thương hiệu dễ dàng chọn nhà sáng tạo nội dung phù hợp với mục tiêu và ngành hàng. Sự đa dạng về quy mô người theo dõi và tệp khán giả cũng giúp công ty tối ưu ngân sách, đồng thời mang đến góc tiếp cận mới mẻ.

Bên cạnh tư vấn nhà sáng tạo nội dung, Adtima MCN còn giúp doanh nghiệp xây dựng và sản xuất nội dung. Với kinh nghiệm định hướng cho hàng trăm nhãn hàng, Adtima MCN cung cấp loạt giải pháp từ khâu lên ý tưởng, sản xuất đến tổ chức ghi hình sự kiện và livestream bán hàng... Toàn bộ quy trình được thực hiện chuyên nghiệp, đảm bảo thông điệp được truyền tải nhất quán và chạm tới nhóm khách hàng mục tiêu.

Livestream và thúc đẩy chuyển đổi: Adtima MCN tổ chức và triển khai livestream trên nhiều nền tảng, hỗ trợ tăng tương tác và tư vấn bán hàng, thúc đẩy người xem trở thành khách hàng tiềm năng.

Adtima MCN cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng cho doanh nghiệp.

Phân phối nội dung đa kênh: Lợi thế khác của Adtima MCN là khả năng phân phối nội dung đa kênh trong hệ sinh thái Zalo giúp doanh nghiệp mở rộng điểm chạm, gia tăng độ phủ và nâng cao hiệu quả tổng thể của chiến dịch. Đặc biệt, với việc phát triển nội dung trên Zalo Video, thương hiệu có thêm vùng tăng trưởng mới, mở rộng khả năng tiếp cận người dùng ngoài các nền tảng quen thuộc.

Theo dõi và đo lường hiệu quả của chiến dịch: Adtima MCN hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số như lượt xem, mức độ tương tác, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi... Dữ liệu được cập nhật rõ ràng và chính xác, giúp công ty đánh giá hiệu quả đầu tư cũng như kịp thời điều chỉnh để tối ưu kết quả.

Sở hữu mạng lưới nhà sáng tạo nội dung đa dạng, năng lực sản xuất chất lượng và lợi thế nằm trong hệ sinh thái Zalo, Adtima MCN mang đến giải pháp influencer marketing toàn diện, hứa hẹn là “bạn đồng hành” giúp doanh nghiệp bứt phá trên hành trình xây dựng thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh.

(Nguồn: Zalo)