Chỉ với vài dòng mô tả, AI hiện đã có thể tạo văn bản, hình ảnh, video, âm nhạc, thậm chí hỗ trợ xây dựng chiến dịch truyền thông trong thời gian rất ngắn. Đáng chú ý, AI không còn chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, mà đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu từng được xem là cốt lõi của hoạt động sáng tạo.

Trong kỷ nguyên AI, tốc độ sản xuất nội dung đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Ảnh: Midjourney

Sự thay đổi này kéo theo quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trong các ngành nghề sáng tạo. Trước đây, lợi thế của người làm nghề chủ yếu nằm ở kỹ năng thực thi: sử dụng phần mềm thiết kế, dựng video, biên tập nội dung hay xử lý kỹ thuật sản xuất. Nhưng hiện nay, phần lớn các tác vụ mang tính lặp lại đang được AI hỗ trợ hoặc tự động hóa ở mức độ cao.

Một người không học thiết kế vẫn có thể tạo poster, người không biết dựng phim vẫn có thể tạo video, và việc sản xuất nội dung văn bản cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ các mô hình AI như ChatGPT hay Claude.

Theo Adobe Future of Creativity Report, xu hướng tích hợp AI vào quy trình sáng tạo đang dần trở thành tiêu chuẩn mới. AI giúp tăng tốc độ sản xuất, nhưng đồng thời cũng làm giảm tính độc quyền của kỹ năng kỹ thuật. Điều này tạo ra một sự dịch chuyển quan trọng: giá trị không còn nằm ở việc “làm được bao nhiêu”, mà nằm ở việc “nghĩ ra điều gì”.

Trong lĩnh vực content marketing và truyền thông, AI đang tạo ra thay đổi mang tính hệ thống. Theo HubSpot 2025, hơn 60% marketer toàn cầu đã sử dụng AI trong ít nhất một phần của quy trình sản xuất nội dung. Chỉ trong thời gian ngắn, AI có thể tạo ra hàng loạt bài viết, email, caption hay kịch bản video.

Tuy nhiên, chính sự gia tăng này lại tạo ra một nghịch lý: nội dung ngày càng nhiều nhưng mức độ khác biệt lại giảm dần.

Nguyên nhân nằm ở cách AI được huấn luyện từ khối dữ liệu internet quy mô lớn. Điều này khiến nhiều đầu ra có xu hướng chuẩn hóa về cấu trúc và ngôn ngữ, tạo ra những nội dung an toàn nhưng thiếu dấu ấn cá nhân.

Ngành giải trí cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc khi AI tham gia vào nhiều khâu sản xuất như âm nhạc, hình ảnh và điện ảnh. AI hiện có thể tạo nhạc nền, mô phỏng giọng nói, xây dựng nhân vật ảo và hỗ trợ viết kịch bản.

Dù vậy, AI cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà sáng tạo cá nhân. Trước đây, việc sản xuất một sản phẩm hình ảnh hoặc video chất lượng cao đòi hỏi chi phí lớn cùng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp. Hiện nay, một cá nhân hoặc nhóm nhỏ cũng có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng tương đối cao nhờ các công cụ AI, từ đó làm giảm đáng kể rào cản gia nhập ngành.

Trong bối cảnh đó, tiêu chuẩn của ngành sáng tạo đang dần thay đổi. Tốc độ và kỹ thuật không còn là lợi thế tuyệt đối. Thay vào đó, yếu tố quyết định nằm ở khả năng quan sát xã hội, trải nghiệm thực tế và cách mỗi cá nhân diễn giải thế giới theo góc nhìn riêng.

Một sản phẩm có thể hoàn thiện về mặt kỹ thuật, nhưng nếu thiếu chiều sâu tư duy và cảm xúc, nó vẫn khó tạo ra dấu ấn lâu dài.

Nhìn về tương lai, ngành sáng tạo sẽ không biến mất nhưng sẽ phân tầng rõ rệt. Những công việc mang tính sản xuất hàng loạt, tối ưu theo công thức có khả năng bị tự động hóa mạnh. Ngược lại, các vai trò liên quan đến việc xác định điều gì “đáng được kể”, xây dựng góc nhìn và dẫn dắt câu chuyện sẽ trở nên quan trọng hơn.

AI có thể tạo ra vô số phiên bản nội dung, nhưng không có khả năng tự xác định điều gì thực sự quan trọng trong một bối cảnh xã hội cụ thể. Nó cũng không sở hữu hệ giá trị để quyết định điều gì nên được kể và nên được kể theo cách nào. Đây chính là khoảng trống mà con người vẫn giữ vai trò trung tâm.

Điều đó khiến kỹ năng của người làm sáng tạo trong tương lai phải dịch chuyển rõ rệt. Thay vì chỉ tập trung vào công cụ, họ cần phát triển năng lực quan sát đời sống ở chiều sâu hơn, khả năng phân tích bối cảnh xã hội - văn hóa, và đặc biệt là tư duy phản biện để không phụ thuộc hoàn toàn vào những gợi ý sẵn có từ AI.

Tương lai của ngành sáng tạo không chỉ cần kỹ thuật, mà cần chiều sâu quan sát và hiểu biết xã hội. Ảnh: Midjourney

Song song với đó là năng lực “đạo diễn ý tưởng”, đó là khả năng kết nối nhiều nguồn thông tin, bao gồm cả AI, thành một cấu trúc có chủ đích, có thông điệp rõ ràng và có cảm xúc.

Người làm sáng tạo trong tương lai không chỉ là người tạo nội dung, mà còn là người tổ chức và định hình ý nghĩa.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh mọi thứ đều có thể được tạo ra nhanh chóng, sự cạnh tranh sẽ không còn nằm ở số lượng hay tốc độ. Lợi thế thực sự nằm ở khả năng giữ được dấu ấn con người trong sản phẩm sáng tạo: sự chọn lọc trong trải nghiệm, chiều sâu trong tư duy và tính trung thực trong góc nhìn.

(Nguồn: VLAB Innovation)