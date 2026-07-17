Ngày 3/7/2026, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn AEON Đà Nẵng Thanh Khê. Đóng vai trò là khu vực chủ lực trong trung tâm thương mại, đây là Siêu thị tinh gọn thứ 5 của AEON tại Việt Nam, mang các sản phẩm, dịch vụ "chuẩn AEON" chính thức hiện diện tại thị trường Đà Nẵng.

Diện mạo hiện đại của AEON Đà Nẵng Thanh Khê mới khai trương, đánh dấu bước tiến chiến lược tại miền Trung của doanh nghiệp

Tầm nhìn chiến lược và tham vọng mở rộng mạng lưới bán lẻ

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm trong khu vực, AEON đang bứt tốc mở rộng mạng lưới toàn diện, linh hoạt đa dạng hóa các mô hình bán lẻ để bám sát đặc thù của từng đô thị và khu dân cư.

Tại Lễ Khai trương AEON Đà Nẵng Thanh Khê, ông Tezuka Daisuke - Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, đã khẳng định tầm nhìn vĩ mô: "Trong kế hoạch phát triển trung hạn từ năm 2026 đến năm 2030, chúng tôi định hướng Việt Nam là thị trường trọng điểm với mục tiêu tăng gấp 3 lần quy mô phát triển so với hiện tại".

Việc lựa chọn Đà Nẵng - "thủ phủ" kinh tế và thương mại miền Trung - làm điểm đến tiếp theo minh chứng rõ nét cho chiến lược này. Lý giải về sức hút của khu vực, ông Tezuka Daisuke phân tích: "Đà Nẵng có tiềm năng phát triển và thu nhập đầu người cao, thị trường bán lẻ còn rất nhiều dư địa để phát triển. Chính vì thế, chúng tôi nhận định Đà Nẵng là một trong những thị trường trọng điểm".

Cấu trúc không gian "được tuyển chọn" - động lực thúc đẩy tiêu dùng đô thị

Với quy mô 3.100 m², AEON Đà Nẵng Thanh Khê kiến tạo không gian mua sắm hiện đại, đề cao ba giá trị: Chất lượng, Tiện lợi và Niềm vui ẩm thực.

Tọa lạc tại địa chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 5 phút di chuyển, siêu thị tối ưu trải nghiệm cho cả cư dân và du khách thông qua 3 phân khu chiến lược: siêu thị, khu ẩm thực tự chọn Delica và cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Glam Beautique.

Tổ hợp ẩm thực tích hợp công nghệ thanh toán thông minh, nâng tầm trải nghiệm phong cách sống đô thị

Phát triển kinh doanh song hành cùng giá trị bền vững

Sự mở rộng của AEON không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn góp phần hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương. AEON Việt Nam luôn chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững chắc. Khẳng định điều này, ông Tezuka Daisuke cho biết: "Trong siêu thị của chúng tôi, có đến 90% các sản phẩm là hàng Việt Nam".

Kiên định với triết lý "Bán lẻ là ngành công nghiệp của hòa bình", AEON Đà Nẵng Thanh Khê đóng góp toàn diện vào sự phát triển bền vững của địa phương. Về nhân lực, dự án kiến tạo 210 cơ hội việc làm; toàn bộ đội ngũ được đào tạo thực tiễn tại AEON Huế nhằm mang đến chuẩn mực dịch vụ xuất sắc và bổ sung nguồn nhân sự chất lượng cao cho ngành bán lẻ.

Về vận hành, AEON Đà Nẵng Thanh Khê mang đến trải nghiệm mua sắm đa kênh thuận tiện cho khách hàng, tiện ích như tủ đồ thông minh, đồng thời tiên phong chuyển đổi xanh thông qua hoạt động khuyến khích khách hàng cùng chung tay giảm thiểu túi ni-lông. Bằng những cam kết mạnh mẽ, AEON Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt, hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm phong cách sống và mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.

AEON Việt Nam kiến tạo khoảng 210 cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Đà Nẵng

AEON Đà Nẵng Thanh Khê Vị trí: Tầng 1 - TTTM AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Giờ hoạt động: Tầng 1: 8h – 22h (Mở cửa xuyên suốt trong năm).

Chi tiết truy cập: https://corp.aeon.com.vn

(Nguồn: AEON Việt Nam)