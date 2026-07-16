Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của nước ta trong tháng 6 đạt 126,4 nghìn tấn, trị giá lên tới 585,6 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, nước ta đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn, mang về 4,81 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu cà phê tuy tăng 7,4% về lượng nhưng trị giá giảm 13,8%.

Đáng chú ý, tháng 6/2026, Trung Quốc bất ngờ đẩy mạnh nhập khẩu cà phê của Việt Nam. Trong tháng 6, Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất và là khách hàng lớn thứ ba của cà phê Việt Nam, chỉ sau Nhật Bản và Đức.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê sang thị trường hơn 1,4 tỷ dân này đạt 38.823 tấn, trị giá gần 226,4 triệu USD, tăng mạnh 49,3% về lượng và tăng tới 76,1% về trị giá.

Chỉ trong nửa năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn cà phê. Ảnh: Nguyễn Huế

Số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy, 5 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu cà phê của Trung Quốc đạt 85,9 nghìn tấn, trị giá 651,9 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

5 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu cà phê từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, Ethiopia là nguồn cung cà phê lớn nhất cho Trung Quốc, đạt 29,2 nghìn tấn với trị giá 224,8 triệu USD. Do vậy, thị phần cà phê của Ethiopia trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 19,97% cùng kỳ năm 2025 lên mức 33,99%.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc chi 99,6 triệu USD để nhập khẩu 17,5 nghìn tấn cà phê từ Việt Nam, tăng 76,9% về lượng và 87,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Nhờ đó, thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng cà phê nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 11,57% lên 20,4%. Việt Nam cũng chính thức vượt qua Brazil để trở thành nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Trung Quốc.

Đặc biệt, giá nhập khẩu bình quân cà phê từ Việt Nam cũng tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.680 USD/tấn. Mức giá này cao hơn 1.123 USD/tấn so với mức giá bình quân 4.557 USD/tấn của cà phê Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường khác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tăng nhanh nhờ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người trẻ, cùng với quá trình đô thị hóa và sự phát triển nhanh của các chuỗi cà phê.

Theo Grand View Research, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc đạt khoảng 3,26 tỷ USD vào năm 2025.

Đến năm 2033, thị trường dự kiến tăng lên 5,36 tỷ USD, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4%/năm trong giai đoạn 2026-2033.

“Mức tăng trưởng trên cho thấy thị trường cà phê Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn”, Cục Xuất nhập khẩu đánh giá.

Về cơ cấu sản phẩm, cà phê rang hiện là nhóm có doanh thu lớn nhất tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, cà phê pha sẵn được dự báo tăng trưởng nhanh trong thời gian tới nhờ tính tiện lợi, phù hợp với nhịp sống đô thị và xu hướng tiêu dùng nhanh.

Với xu hướng trên, Cục Xuất nhập khẩu cho rằng Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiềm năng đối với các nước xuất khẩu cà phê, trong đó có Việt Nam. Dư địa tăng trưởng tập trung vào các sản phẩm cà phê Robusta, cà phê hòa tan, cà phê pha sẵn và các dòng sản phẩm có tính tiện lợi, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng trẻ Trung Quốc.