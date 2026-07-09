Nằm trọn tại tầng 1 Trung tâm thương mại, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê cách sân bay quốc tế chỉ 5 phút di chuyển, là “tọa độ” mua sắm mới toanh dành cho người dân Đà Nẵng. Cần gì có đó, Aeon giới thiệu 3 khu vực xịn sò chuẩn “Nhật”: khu ẩm thực tự chọn Delica, Siêu thị, góc làm đẹp Glam Beautique.

Lần đầu tiên giới thiệu mô hình Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TT BHTH & ST) tinh gọn tại miền Trung, Aeon mang đến những sản phẩm và chất lượng “Cao cấp vừa tầm” đáp ứng đúng gu sống hiện đại của người dân đô thị và khách du lịch.

Aeon Đà Nẵng Thanh Khê đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân đô thị và khách du lịch tới Đà Nẵng

Ngay từ ngày đầu mở cửa, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê nhận được sự yêu thích và quan tâm lớn từ người Đà Nẵng, với hàng chục ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Đặc biệt, khu ẩm thực tự chọn Aeon Delica và Aeon Bakery luôn được chào đón các thực khách trải nghiệm tại các quầy sushi trứ danh của Aeon, bento Nhật Bản, oden nóng hổi, salad bar, cùng đa dạng các loại bánh mì mặn, bánh trái cây đầy màu sắc.

Quầy sushi nổi tiếng rất được yêu thích tại siêu thị Aeon

Aeon cũng ghi điểm với khách hàng địa phương với các quầy thực phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chuẩn GlobalGAP, các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong nhóm mặt hàng sơ chế và chế biến sẵn. Khi việc ăn sạch, sống khỏe trở thành phong cách sống mới, ai cũng muốn tìm một nơi mua sắm an tâm cho cả gia đình. Đây chính là động lực để Aeon Đà Nẵng Thanh Khê tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho người dân thành phố.

Đông đảo người dân Đà Nẵng ghé thăm mua sắm và trải nghiệm TT BHTH & ST tinh gọn Aeon Đà Nẵng Thanh Khê

Lần đầu tiên Aeon giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tại Đà Nẵng, người tiêu dùng có thể tìm thấy những lựa chọn mới mẻ cho không gian sống và bữa ăn gia đình với các nhãn hàng riêng như Topvalu hay Homé Cóordy.

Bên cạnh đó, cửa hàng chuyên doanh Glam Beautique cũng trở thành một góc để khách hàng kiếm tìm sự thư thái và tập trung chăm sóc bản thân. Không dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm từ các thương hiệu cao cấp, cửa hàng còn tích hợp các dịch vụ tinh tế như tiệm làm móng hay khu vực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Sự kết hợp này nhanh chóng chinh phục khách hàng, trở thành điểm đến được ưu ái ghi lại trong lịch trình ghé thăm của nhiều gia đình và bạn trẻ suốt tuần lễ khai trương.

Aeon Đà Nẵng Thanh Khê giới thiệu các nhãn hàng chất lượng Nhật Bản, lần đầu có mặt tại Đà Nẵng

Với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, các sản phẩm và dịch vụ lần đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, Aeon Đà Nẵng Thanh Khê hứa hẹn tiếp tục phục vụ những nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng địa phương và du khách về không gian mua sắm chất lượng Nhật Bản, nơi bạn sẽ cùng gia đình và bạn bè tận hưởng phong cách sống mới đầy hào hứng.

Lệ Thanh