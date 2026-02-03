Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026.

Tết 2026 chứng kiến sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người dùng thương mại điện tử (TMĐT) khi trải nghiệm mua sắm liền mạch, nguồn gốc sản phẩm và thời gian giao hàng ngày càng được đề cao. Trong bối cảnh đó, TMĐT tiếp tục khẳng định vai trò là kênh mua sắm chủ đạo, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo khảo sát của Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình vẫn tập trung chi tiêu cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, khoảng 60% người tham gia khảo sát cho biết sẽ cắt giảm chi phí dành cho các sản phẩm không thực sự cần thiết, phản ánh xu hướng tiêu dùng thận trọng và chủ động hơn nhằm cân đối ngân sách gia đình.

Cùng với xu hướng thắt chặt chi tiêu là sự “lên ngôi” của các kênh bán hàng trực tuyến. Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026, tăng đáng kể so với mức 48% của năm 2024. Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi, TMĐT còn trở thành giải pháp giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong giai đoạn bận rộn cuối năm.

Trong bức tranh chung của thị trường, Shopee là một trong những nền tảng được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Theo Insight Asia, 74% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ lựa chọn đặt hàng trên Shopee dịp Tết 2026 vì các yếu tố như mức giá cạnh tranh, sự đa dạng sản phẩm và các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí.

Theo báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” do Shopee công bố cho thấy xu hướng tiêu dùng chủ động thể hiện rõ ở nhóm người dùng trẻ, khi Gen Z và Gen Y chiếm phần lớn lượng người mua sắm Tết trên sàn. Thay vì “canh sale” vào ban đêm, nhóm này có xu hướng mua sắm linh hoạt trong ngày, với các khung giờ phổ biến vào 12h, 20h và 21h, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận ưu đãi và trải nghiệm mua sắm số.

Từ nền tảng hành vi này, các dữ liệu ghi nhận trên Shopee trong dịp Tết 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong động lực ra quyết định mua sắm của người dùng, khi yếu tố “chi tiêu thông minh” ngày càng được ưu tiên thông qua việc chủ động xác định nhu cầu, tận dụng ưu đãi phù hợp và chú trọng đến tốc độ giao nhận.

Trong giai đoạn tháng 10/2025 đến nửa tháng 1/2026, các mặt hàng thiết yếu cùng sản phẩm phục vụ trang hoàng và chuẩn bị Tết như bánh kẹo, đồ trang trí, áo dài và bao lì xì tiếp tục nằm trong nhóm được tìm mua nhiều trong mùa cao điểm. Đáng chú ý, các ưu đãi từ sàn và người bán trong giai đoạn này đã giúp người dùng tiết kiệm tổng cộng 744 triệu đồng khi mua sắm trên Shopee. Trong đó, 92% tổng số lượng đơn bán ra được áp dụng miễn phí vận chuyển - yếu tố quan trọng thúc đẩy quyết định mua sắm.

Số liệu của sàn cũng ghi nhận gần 14 triệu đơn hàng được giao đến tay khách hàng thông qua các hình thức giao nhanh trong ngày và hỏa tốc 4 giờ, cho thấy tốc độ giao nhận đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm mua sắm Tết, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm.

Song song đó, hành vi mua sắm của người Việt trên các sàn TMĐT cũng tiếp tục dịch chuyển, với xu hướng ưu tiên trải nghiệm đặt hàng liền mạch thông qua các hình thức giải trí, tăng cường tương tác, đồng thời chú trọng hơn đến sản phẩm chính hãng và các thương hiệu Việt.

Cụ thể, về trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí, trong dịp Tết 2026, các nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỷ lượt xem, kéo theo số đơn hàng phát sinh qua livestream và video tăng 61% so với Tết 2025. TMĐT vì thế không chỉ dừng lại ở vai trò kênh mua bán, mà đang dần trở thành một không gian trải nghiệm, nơi người dùng vừa giải trí, vừa tương tác và đưa ra quyết định mua sắm một cách tự nhiên hơn.

Xu hướng ưu tiên sản phẩm chính hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Trong giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng đã mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu tiên. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng đặt nặng yếu tố nguồn gốc, chất lượng và độ tin cậy khi lựa chọn sản phẩm cho nhu cầu gia đình và quà biếu dịp Tết.

Bên cạnh đó, xu hướng ưu tiên hàng Việt tiếp tục được duy trì. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm mức giá phù hợp, mà còn dành sự quan tâm cho những thương hiệu quen thuộc, gắn liền với văn hóa và thói quen sử dụng trong dịp Tết. Trên Shopee, tổng số đơn hàng đến từ các thương hiệu Việt tăng 30% so với Tết 2025, cho thấy tiềm năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nội địa trên kênh TMĐT.