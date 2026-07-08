Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam.

Việc đưa Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động đánh dấu bước mở rộng của AEONMALL Việt Nam tại khu vực miền Trung, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của doanh nghiệp cùng sự phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của TP. Đà Nẵng.

Dấu mốc mở rộng của AEON MALL tại miền Trung

Tọa lạc tại số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển, Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê nằm trong khối đế của tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ.

Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê định hướng không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là không gian gắn với đời sống cộng đồng địa phương.

Trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn thương mại khoảng 30.000 m², diện tích cho thuê khoảng 21.000 m² với gần 60 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như siêu thị, bách hóa tổng hợp, thời trang, điện máy, nội thất, ẩm thực và vui chơi giải trí. Theo AEONMALL Việt Nam, gần một nửa số thương hiệu tại đây lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng đánh giá cao việc việc AEONMALL Việt Nam đưa Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê vào hoạt động, xem đây là minh chứng cho niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư của thành phố. Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để AEON MALL và cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, lâu dài.

Ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng nhận định sự kiện khai trương Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương, mà còn góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Aeon Mall, đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Hướng tới không gian mua sắm hiện đại và phát triển bền vững

Theo ông Ohno Keiji - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của AEON MALL tại Việt Nam. Thông qua dự án này, AEON MALL mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương và mang đến nhiều giá trị hơn cho khu vực miền Trung.

Với thông điệp “Totally worth it - Mang đến những giá trị mới cho một thành phố đáng sống”, Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê được định hướng phát triển như một không gian vượt lên trên vai trò của một trung tâm thương mại đơn thuần. “Chúng tôi mong muốn Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân địa phương, là điểm đến được yêu mến và gắn bó lâu dài. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương”, ông Ohno Keiji khẳng định.

Ông Ohno Keiji, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê được định hướng trở thành điểm đến tích hợp mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm công nghệ với các không gian như Cầu Ánh sáng, Sảnh Mặt trời và Sảnh Mặt trăng. Bên cạnh đó là hệ thống chỉ dẫn điện tử, bảng thông tin kỹ thuật số và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê cũng được đầu tư các giải pháp quản lý năng lượng, hệ thống chiếu sáng LED, ứng dụng công nghệ trong vận hành cùng các tiện ích phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật và gia đình có trẻ nhỏ. Trung tâm thương mại cũng trang bị hệ thống chỉ dẫn điện tử, bảng thông tin kỹ thuật số và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo AEONMALL Việt Nam, trung tâm thương mại này dự kiến tạo ra khoảng 1.700 cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Theo doanh nghiệp, TTTM dự kiến tạo khoảng 1.700 việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ của TP. Đà Nẵng, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn về mua sắm, giải trí và trải nghiệm cho người dân cũng như du khách.

Bích Đào