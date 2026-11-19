Theo AeonMall Việt Nam, gần 160.000 lượt khách đến Aeon Mall Hạ Long trong 3 ngày đầu mở cửa (11-13/11). Trung tâm thương mại thu hút khách với khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng cùng nhiều trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí mới tại Quảng Ninh.

Aeon Mall Hạ Long là TTTM thứ 10 do Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đầu tư và vận hành, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm mua sắm, giải trí cho người dân và du khách.

Tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, dự án có diện tích đất khoảng 91.000 m², tổng diện tích sàn 130.000 m², gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm và khoảng 54.000 m² diện tích cho thuê.

Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. (Ảnh: AeonMall Việt Nam)

Sức hút từ thương hiệu mới và trải nghiệm đa dạng

Aeon Mall Hạ Long có khoảng 140 cửa hàng, hơn 60% thương hiệu lần đầu đến Quảng Ninh, gồm: Uniqlo, Muji, Jins, Megane Prince cùng các thương hiệu thời trang, thể thao như Wilson, Lacoste và Foot Locker.

Khu ẩm thực tại tầng 3 và 4 mang đến nhiều lựa chọn như Hama Sushi, Botejyu, Gyu Shige và buffet hải sản Cửu Vân Long, cùng cửa hàng bánh, đặc sản.

TTTM dành 8.300 m² cho giải trí trong nhà, gồm 7 sân VS Pickleball, sân trượt patin Vietnam Roller Rink đầu tiên tại Quảng Ninh, Kidzoona Safari & Molly Fantasy, thực tế ảo XR Magic và rạp Galaxy.

Tại lễ khai trương, ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Việc Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long chính thức đi vào hoạt động là một điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển thương mại, dịch vụ của Thành phố”.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Lê Văn Ánh phát biểu tại lễ khai trương (Ảnh: AeonMall Việt Nam)

Theo ông Ánh, dự án góp phần phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch Hạ Long - Bãi Cháy, mở rộng tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP và tạo việc làm.

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu đánh giá cao đóng góp của Tập đoàn Aeon, kỳ vọng trung tâm thương mại tạo thêm việc làm, nâng cao tiện ích và sức hấp dẫn đô thị.

Ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: AeonMall Việt Nam)

Đưa dấu ấn Hạ Long vào không gian cộng đồng

Bản sắc địa phương hiện diện trong thiết kế Aeon Mall Hạ Long. Tại tầng 3, Ho Ho Hall rộng 580 m² lấy cảm hứng từ Hòn Trống Mái và sóng biển, dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống cuối tuần.

Vườn Sunken rộng 600 m² dành cho âm nhạc, khiêu vũ và chương trình “Rồng ánh sáng” tái hiện truyền thuyết vịnh Hạ Long bằng công nghệ LED, laser. Sảnh sự kiện 450 m² liền kề giới thiệu văn hóa, du lịch Quảng Ninh.

Forest Market tại tầng 3 và 4 được thiết kế như công viên trong nhà, kết hợp cây xanh, khu vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. TTTM còn có phòng chăm sóc em bé, điểm nghỉ chân, dịch vụ cho thuê xe đẩy, xe lăn.

Theo ông Ohno Keiji, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH AeonMall, công trình được thiết kế ứng phó thời tiết bất lợi, với sàn tầng 1 nâng cao, tăng cường thoát nước và tấm chắn chống ngập.

“Thông qua việc tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm, AeonMall mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế khu vực, trở thành cầu nối giữa người dân địa phương với du khách, cùng lan tỏa sức hấp dẫn và đồng hành với sự phát triển của Quảng Ninh”, ông Ohno Keiji cho biết.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn Aeon, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AeonMall phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: AeonMall Việt Nam)

Kết nối mua sắm với hành trình du lịch

Cùng với việc phát triển không gian thương mại và cộng đồng, Aeon Mall Hạ Long áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Công trình nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam cho giai đoạn thiết kế, thi công.

Theo tính toán của dự án, hệ thống điện mặt trời trên mái tòa nhà và mái bãi đỗ xe dự kiến đáp ứng khoảng 11% nhu cầu điện của trung tâm. Việc sử dụng một phần nước thải sau xử lý để tưới cây ước tính giúp tiết kiệm khoảng 2.200 m³ nước mỗi năm.

Toàn cảnh TTTM Aeon Mall Hạ Long. (Ảnh: AeonMall Việt Nam)

Để du khách lưu trú tại Hạ Long thuận tiện ghé thăm, AeonMall Việt Nam dự kiến triển khai tuyến xe buýt miễn phí kết nối trung tâm với các khách sạn lớn ở Bãi Cháy và Hồng Gai.

Doanh nghiệp cũng dự kiến hợp tác với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đưa trung tâm vào các tuyến tham quan miền Bắc, bổ sung điểm dừng chân để du khách dùng bữa, mua sắm và thưởng thức các chương trình văn hóa địa phương.

(Nguồn: Công ty TNHH AeonMall Việt Nam)