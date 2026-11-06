AEON Thanh Hóa đi vào hoạt động, mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người dân, đồng thời tạo cơ hội đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối chuyên nghiệp.

AEON tăng tốc mở rộng ở các thành phố vệ tinh

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Tập đoàn AEON bên ngoài Nhật Bản. Cùng với đà phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các mô hình bán lẻ hiện đại phát triển tại các địa phương.

Việc AEON Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, đồng thời đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng xứ Thanh.

Thanh Hóa được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, có nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ mua sắm đa dạng, chất lượng.

AEON Thanh Hoá là Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị thứ 13 của AEON Việt Nam

Đáp ứng xu hướng này, AEON Thanh Hóa trở thành Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị đầu tiên của AEON tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là trung tâm thứ 13 của AEON Việt Nam. Mô hình tích hợp nhiều ngành hàng, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến thời trang, làm đẹp và sản phẩm dành cho gia đình, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện trong cùng một không gian.

Đưa sản phẩm xứ Thanh vào hệ thống phân phối hiện đại

Bên cạnh việc phục vụ nhu cầu mua sắm, AEON Thanh Hóa còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất địa phương với hệ thống phân phối hiện đại. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong việc mở rộng đầu ra cho hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Tại buổi lễ khai trương AEON Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng, Tập đoàn AEON sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON; làm “cầu nối” thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

AEON Thanh Hoá chính thức mở cửa đón khách vào ngày 15/10

Trước đó, vào tháng 7/2026, AEON Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo kết nối chuyên đề “AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa, chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối tại các địa phương có trung tâm mới của AEON.

Thông qua sự kiện, AEON Việt Nam tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tháo gỡ trực tiếp các vướng mắc về hồ sơ pháp lý và quy trình chuẩn hóa sản phẩm.

Song song đó, AEON Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp định hướng lại sản xuất theo nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực vận hành toàn diện. Thông qua hoạt động đánh giá thực trạng và xác định khoảng cách cần cải thiện, AEON hỗ trợ xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng và tư duy đổi mới.

Đây là nền tảng cốt lõi để hai bên hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược, tăng cường kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương một cách ổn định, bền vững trên toàn hệ thống AEON.

AEON Thanh Hóa đi vào vận hành còn tạo ra khoảng 450 cơ hội việc làm cho người lao động

Bên cạnh đó, việc đưa AEON Thanh Hóa đi vào vận hành còn tạo ra khoảng 450 cơ hội việc làm cho người lao động, mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp và nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực ngành bán lẻ.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Giám đốc điều hành, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON Nhật Bản tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam, chia sẻ: “AEON sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh Thanh Hóa và cuộc sống thịnh vượng của người dân”.

Khu vực nhãn hàng riêng của AEON Việt Nam

Với định hướng đó, AEON Thanh Hóa được kỳ vọng không chỉ là điểm đến hiện đại góp phần nâng tầng cuộc sống người dân tại khu vực, mà còn đóng góp lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Phương Dung