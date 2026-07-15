Dưới góc độ của một thương hiệu bán lẻ lớn, ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết, những biến động của kinh tế toàn cầu, từ căng thẳng địa chính trị đến giá nhiên liệu tăng cao, đang tác động trực tiếp đến tâm lý tiêu dùng.

Theo ghi nhận của AEON, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 năm nay, số lượng sản phẩm trung bình trong mỗi giỏ hàng của khách hàng giảm khoảng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết.

AEON Việt Nam đã áp dụng mức giá hỗ trợ thông qua chương trình "Giá giảm đồng hành – An tâm tiết kiệm", nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với mức giá phải chăng, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng duy trì mức chi tiêu hợp lý.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam. (Ảnh: AEON).

“Từ tháng 4, số lượng sản phẩm trên mỗi giỏ hàng đã không còn thấp hơn mức của năm trước. Đồng thời, việc lượng khách hàng tăng lên đang giúp doanh thu quay trở lại đà tăng trưởng”, ông Tezuka Daisuke chia sẻ.

Ông Tezuka Daisuke nhấn mạnh, việc doanh thu hay lợi nhuận giảm không phải áp lực lớn nhất mà thương hiệu gánh chịu. Ngược lại, áp lực của AEON Việt Nam quý đầu năm chính là làm sao để khách hàng yên tâm mua sắm giữa cơn “bão giá”. Đây cũng là phương châm kinh doanh xuyên suốt của AEON tại Nhật Bản cũng như tại Việt Nam ngay từ thời điểm đầu tiên bước chân vào thị trường.

Tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của thị trường bán lẻ Việt Nam

Dù thị trường còn nhiều biến động trong ngắn hạn, lãnh đạo AEON cho rằng dư địa tăng trưởng của ngành bán lẻ Việt Nam vẫn rất lớn.

Thứ nhất, liên quan đến mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số, phía AEON ước tính tỷ trọng doanh thu bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 15% toàn thị trường (trong khi ở Malaysia là khoảng 50%), điều này cho thấy dư địa để phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ tại đây là cực kỳ lớn.

Thứ hai, tiêu dùng cá nhân hiện đóng góp khoảng 53% vào cấu trúc GDP của Việt Nam, do đó việc kích cầu tiêu dùng sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP. Quá trình này không chỉ tạo ra việc làm mà các khoản đầu tư trực tiếp cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế; vì vậy, việc mở rộng kinh doanh của AEON sẽ góp phần mang lại sự thịnh vượng cho người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP.

“Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của AEON. Chúng tôi tin rằng cùng với quá trình phát triển hạ tầng, đô thị hóa và mở rộng tầng lớp trung lưu, nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn”, ông Tezuka Daisuke nói.

Do đó, niềm tin này được phản ánh rõ trong chiến lược đầu tư của AEON tại Việt Nam.

Trong năm 2026, AEON tiếp tục khai trương các trung tâm TTTM và siêu thị mới với nhiều mô hình đa dạng

Tiếp tục mở rộng đầu tư, hướng tới mục tiêu hơn 2 tỷ USD vào năm 2030

Sau gần 15 năm hoạt động tại Việt Nam, AEON đã xây dựng hệ sinh thái gồm 11 công ty thành viên đang hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và đa dạng quy mô lớn đến nhỏ, từ bán lẻ, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi Ministop, chuỗi dược mỹ phẩm Tsuruha, hệ thống rạp chiếu phim và khu vui chơi giải trí đến tài chính tiêu dùng.

TTTM AEON Hải Dương dự kiến đi vào hoạt động năm 2026

Sự mở rộng thành công sang nhiều lĩnh vực trong những năm qua đã cho phép AEON bao phủ và phục vụ toàn diện các khía cạnh trong đời sống sinh hoạt của khách hàng; minh chứng rõ nét là hệ thống khách hàng thành viên hiện đã vượt mốc 3,8 triệu người, cùng tổng số lượng điểm bán của toàn Tập đoàn đạt hơn 300 cửa hàng tính đến cuối năm ngoái. Tổng doanh thu của toàn tập đoàn tại Việt Nam cũng đạt mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng lên tới gấp 2,5 lần.

“Có thể nói, 5 năm qua là một giai đoạn chuyển mình vô cùng mạnh mẽ, nơi chúng tôi đã thúc đẩy thành công chiến lược tăng trưởng cả về quy mô mảng bán lẻ lẫn độ phủ địa lý. Đây chính là bước đệm thiết lập nền tảng vững chắc để AEON tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đa định dạng (Multi-format) như hiện nay”, ông Tezuka Daisuke cho biết.

Tiếp nối đà phát triển đó, AEON đang tăng tốc. Chỉ tính riêng trong năm nay, thương hiệu sẽ khai trương thêm 4 cơ sở mới; trong đó, các trung tâm thương mại AEON tại Đà Nẵng, Hải Dương, Hạ Long và Thanh Hóa sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay trong nửa cuối năm.

Song song với mở rộng mạng lưới bán lẻ truyền thống, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh thương mại điện tử. Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 30% trong năm trước, AEON đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 150% cho mảng thương mại điện tử trong năm nay.

Theo kế hoạch kinh doanh trung hạn mới của Tập đoàn AEON, quy mô kinh doanh của toàn bộ hệ sinh thái tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt 300 tỷ Yên, tương đương hơn 2 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp hướng tới duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 25% mỗi năm trong giai đoạn tới.

(Nguồn: AEON Việt Nam)