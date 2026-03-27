1. Con đường nào của Việt Nam lọt top 20 phố bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới?
Đường Đồng Khởi
- Đường Tràng Tiền0%
- Đường Nguyễn Huệ0%
- Đường Hàng Khay0%Chính xác
Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 của Cushman & Wakefield, đường Đồng Khởi (TPHCM) xếp thứ 17 trong danh sách các tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới. Mức thuê trung bình khoảng 3.711 USD/m²/năm, tương đương gần 8 triệu đồng/m²/tháng, phản ánh vị trí đắc địa và sức hút thương mại hàng đầu của khu vực trung tâm.
2. Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), đường Đồng Khởi xếp hạng bao nhiêu về giá thuê mặt bằng bán lẻ?
Thứ 10
- Thứ 120%
- Thứ 160%
- Thứ 200%Chính xác
Trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đường Đồng Khởi xếp thứ 16 về giá thuê mặt bằng bán lẻ. Trong khi đó, phố Tràng Tiền (Hà Nội) đứng thứ 18, với mức giá thuê trung bình khoảng 3.360 USD/m²/năm, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy hai tuyến phố trung tâm tiêu biểu của Việt Nam đều có vị thế đáng chú ý trong khu vực.
3. Giá đất tại đường Đồng Khởi theo khảo sát thị trường khoảng bao nhiêu?
100 triệu đồng/m²
- 200 triệu đồng/m²0%
- 400 triệu đồng/m²0%
- Hơn 600 triệu đồng/m²0%Chính xác
Theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TPHCM về bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026, giá đất ở cao nhất tại khu vực I (khu vực TPHCM cũ) đạt 687,2 triệu đồng/m². Mức này được ghi nhận tại các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ và Lê Lợi (thuộc phường Sài Gòn và phường Bến Thành).
4. Chiều dài của con đường này khoảng bao nhiêu?
Chưa tới 1 km
- 2 km0%
- 3 km0%
- 5 km0%Chính xác
Đường Đồng Khởi dài khoảng 630 mét, nằm ở trung tâm TPHCM. Tuyến đường bắt đầu từ khu vực gần Nhà thờ Đức Bà, đi qua nhiều địa danh như công trường Lam Sơn, khu vực Nhà hát Thành phố và kết thúc tại đường Tôn Đức Thắng ven sông Sài Gòn. Dù chiều dài không lớn, đây là một trong những tuyến phố có giá trị thương mại và lịch sử nổi bật nhất thành phố.
5. Trước năm 1975, đường Đồng Khởi từng mang những tên gọi nào?
Đường số 16
0%
- Đường Catinat0%
- Đường Tự Do0%
- Cả 3 ý trên0%Chính xác
Trước khi người Pháp đến, đường Đồng Khởi đã tồn tại với tên gọi đường số 16. Năm 1865, người Pháp đổi tên thành rue Catinat, theo tên một vị tướng dưới thời vua Louis XIV (đồng thời cũng là tên một chiến hạm Pháp từng đến Sài Gòn năm 1859). Sau năm 1954, con đường được đổi tên thành Tự Do, và từ sau năm 1975 chính thức mang tên Đồng Khởi như hiện nay.
