Trước khi người Pháp đến, đường Đồng Khởi đã tồn tại với tên gọi đường số 16. Năm 1865, người Pháp đổi tên thành rue Catinat, theo tên một vị tướng dưới thời vua Louis XIV (đồng thời cũng là tên một chiến hạm Pháp từng đến Sài Gòn năm 1859). Sau năm 1954, con đường được đổi tên thành Tự Do, và từ sau năm 1975 chính thức mang tên Đồng Khởi như hiện nay.