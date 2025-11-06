Nền tảng vững chắc

Từ cuối năm 2024, Agribank đã khởi động giai đoạn chuẩn bị, rà soát chính sách nội bộ, nâng cấp hạ tầng công nghệ và thử nghiệm các sản phẩm trọng điểm. Sang năm 2025, ngân hàng đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp số, mở rộng kết nối dữ liệu quốc gia, nhân rộng mô hình điểm giao dịch thông minh, bảo đảm mọi cán bộ, chi nhánh, phòng giao dịch đều tham gia, người dân và doanh nghiệp ở mọi miền đất nước đều được thụ hưởng.

Theo tiến trình này, các dự án như nâng cấp Core Banking, triển khai Open SmartBank và Agribank Plus, áp dụng SoftPOS, kết nối eKYC với cơ sở dữ liệu dân cư… đều được ấn định mốc thời gian cụ thể và gắn với người chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thăm quan khu trưng bày chuyển đổi số của Agribank tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do -Hạnh phúc”

Giải pháp trọng tâm - Cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng

Các sản phẩm trọng tâm không đơn thuần là phần mềm, mà là cầu nối thực tế đưa ngân hàng đến gần khách hàng hơn. Open SmartBank và Agribank Plus cho phép mở tài khoản, gửi - rút - vay trực tuyến mọi lúc, mọi nơi; SoftPOS biến điện thoại thông minh thành điểm chấp nhận thẻ, giúp tiểu thương, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thanh toán không tiền mặt; Open API mở rộng hợp tác với fintech và doanh nghiệp bán lẻ, tích hợp dịch vụ Agribank vào hệ sinh thái số quốc gia. Bên cạnh đó, AI, Big Data, Cloud được ứng dụng để cá nhân hóa dịch vụ, phát hiện rủi ro sớm và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Về mô hình giao dịch, đến giữa năm 2025 Agribank đang triển khai hơn 2.200 quầy giao dịch thông minh trên toàn hệ thống, giúp rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thủ tục hành chính và chuyển trọng tâm từ “làm thủ tục” sang “tư vấn giá trị gia tăng.”

Con người - trung tâm của chuyển đổi số

Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi có con người đứng sau chịu trách nhiệm rõ ràng. Kế hoạch 77 được Đảng ủy Agribank ban hành ngày 28/2/2025, nhấn mạnh nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và yêu cầu đưa tiêu chí số hóa vào chương trình hành động. Mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, báo cáo định kỳ theo quý.

Trong lộ trình này, vai trò của cán bộ Agribank là then chốt. Mỗi cán bộ phải thực hành chuyển đổi số: mở tài khoản số, sử dụng ứng dụng ngân hàng, hướng dẫn khách hàng tại quầy.

Một chương trình đào tạo về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Nguồn nhân lực số được ưu tiên phát triển mạnh mẽ. Từ cuối 2024, Agribank triển khai chương trình “Học tập số”, xây dựng khung đào tạo kỹ năng số cho cán bộ ở mọi cấp, đồng thời hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu để bồi dưỡng và tuyển chọn nhân tài. Chính sách tuyển dụng, đãi ngộ được điều chỉnh theo hướng ưu tiên nhân sự công nghệ, dữ liệu, quản trị hệ thống.

Song song, Agribank khuyến khích đổi mới sáng tạo nội bộ thông qua các cuộc thi sáng kiến, nhân rộng giải pháp hiệu quả, cùng hoạt động truyền thông, hướng dẫn khách hàng đa kênh.

Bảo mật - Giữ trọn niềm tin khách hàng

Khi dịch vụ số lan tỏa tới vùng sâu vùng xa, bảo mật và quản trị rủi ro trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Agribank vận hành chiến lược bảo vệ đa lớp, kết hợp biện pháp kỹ thuật, chính sách quản lý và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Cùng với phòng ngừa, Agribank nâng cao năng lực ứng phó, tổ chức diễn tập an toàn thông tin định kỳ, ứng dụng AI và học máy để phân tích hành vi, phát hiện giao dịch bất thường và dự báo rủi ro.

Cán bộ Agibank hướng dẫn tiểu thương sử sụng mã QR code trong thanh toán

Niềm tin khách hàng còn được củng cố bằng chất lượng trải nghiệm: khảo sát mức độ hài lòng định kỳ, cập nhật sản phẩm theo phản hồi, phát triển dịch vụ cá nhân hóa.

Hướng tới một xã hội số toàn diện

“Không ai đứng ngoài chuyển đổi số” được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, kế hoạch, trách nhiệm và kết quả ở từng chi nhánh, từng cán bộ. Khi Agribank mang dịch vụ số đến tay nông dân, tiểu thương, người lao động, cán bộ thôn bản, ngân hàng đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Agribank thực hiện mục tiêu “Không ai đứng ngoài chuyển đổi số”

Con đường phía trước còn dài, nhưng nếu lộ trình được triển khai nghiêm túc, kiên trì và có trách nhiệm, với báo cáo – đánh giá rõ ràng theo các văn bản chỉ đạo, tầm nhìn ấy sẽ trở thành hiện thực: Dịch vụ số đến từng người dân – Niềm tin được giữ trọn – Agribank tiếp tục là lực lượng nòng cốt của chuyển đổi số quốc gia.

Nguyệt Hồ