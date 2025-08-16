Đây không chỉ là việc ra mắt một thiết bị ngân hàng hiện đại, mà còn minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Agribank trong việc xóa nhòa khoảng cách, mang dịch vụ tài chính hiện đại đến với những địa bàn còn nhiều khó khăn, khẳng định sứ mệnh "phủ sóng" dịch vụ ngân hàng tới tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo của Tổ quốc.

Agribank khai trương Máy gửi - rút tiền tự động AutoBank CDM đầu tiên tại xã đảo Thạnh An - TP.HCM

Từ sự thấu hiểu đến hành động

Thạnh An là một xã đảo đặc biệt, nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 70km. Với vị trí địa lý biệt lập, tách biệt với đất liền, nơi đây được xếp vào nhóm đặc biệt khó khăn của thành phố. Mọi hoạt động giao thương, đi lại của người dân chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến tàu, thuyền.

Sự cách trở này đã tạo ra một rào cản vô hình, khiến nhiều người dân trên đảo gặp khó khăn trong việc tiếp cận, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất kinh doanh. Các giao dịch tài chính, từ việc nhận lương hưu, gửi tiền tiết kiệm cho đến vay vốn sản xuất kinh doanh đều khó khăn, tốn kém thời gian và chi phí đi lại.

Thấu hiểu những khó khăn đó, trong chuyến công tác tại huyện Cần Giờ vào tháng 6/2025, ông Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank đã trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chính quyền và người dân địa phương. Ngay sau đó, Ban Lãnh đạo Agribank đã chỉ đạo khẩn trương triển khai lắp đặt máy AutoBank CDM tại xã đảo.

Chủ tịch HĐTV Agribank mong muốn, việc sớm đưa máy AutoBank CDM vào hoạt động tại xã đảo Thạnh An sẽ kịp thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng, phục vụ các nhu cầu thiết yếu và vượt qua những rào cản về cơ sở hạ tầng. Đây là minh chứng cho quyết tâm của Agribank, một Ngân hàng thương mại Nhà nước luôn tiên phong thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đặc biệt trong việc đầu tư cho "Tam nông" và các địa bàn khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ tại buổi làm việc với các Chi nhánh trên địa bàn vào tháng 6/2025

Một "điểm chạm" góp phần thay đổi cuộc sống

AutoBank CDM không chỉ là một máy ATM thông thường. Đây là một "ngân hàng thu nhỏ" thế hệ mới, cho phép khách hàng thực hiện đa dạng các giao dịch như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn... mà không cần đến quầy giao dịch.

Việc đưa máy AutoBank CDM vào hoạt động tại xã đảo Thạnh An hứa hẹn giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí - người dân không còn phải vất vả vào đất liền để thực hiện các giao dịch tài chính; góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương khi các hoạt động sản xuất kinh doanh trở nên thuận lợi hơn, dòng tiền được lưu thông dễ dàng; đồng thời đẩy mạnh tài chính toàn diện - giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, hạn chế tín dụng đen và từng bước tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt.

Khách hàng trải nghiệm giao dịch Máy AutoBank CDM tại Lễ khai trương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hồng Thành Tính - Chủ tịch UBND xã Thạnh An, đã thay mặt chính quyền và người dân bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm kịp thời của Ban Lãnh đạo Agribank, khẳng định đây là một bước tiến quan trọng góp phần thay đổi diện mạo và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, với tinh thần "Ngân hàng vì cộng đồng", Agribank Chi nhánh Cần Giờ đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã trước thềm năm học mới, khẳng định cam kết đồng hành của Agribank cùng địa phương phát triển bền vững.

Agribank Chi nhánh Cần Giờ trao quà tặng đến các trường học trên địa bàn xã Thạnh An

Là Ngân hàng thương mại Nhà nước với mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, Agribank luôn tiên phong, chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Agribank hiện diện và cung cấp dịch vụ tại các xã đảo trên cả nước, đóng góp cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, Agribank đang chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến ngân hàng hiện đại và hội nhập, cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Ngọc Minh