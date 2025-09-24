Agribank đang tích cực triển khai các chương trình tín dụng xanh

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính và đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua các chính sách tín dụng xanh đồng bộ. Không chỉ tập trung hỗ trợ các lĩnh vực như nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và lâm nghiệp bền vững, Agribank còn mở rộng sang tiêu dùng xanh, góp phần thay đổi thói quen của người dân, khuyến khích sử dụng các giải pháp thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong việc lựa chọn phương tiện giao thông cá nhân.

Mới đây, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Khởi hành xanh - Đồng hành cùng bạn” với quy mô tín dụng lên tới 2.000 tỷ đồng, dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua ô tô và xe máy điện. Chương trình áp dụng lãi suất ưu đãi từ 4,5%/năm, cố định đến 18 tháng, hỗ trợ vay tối đa 100% giá trị xe. Khách hàng có thể lựa chọn vay theo từng lần hoặc theo hạn mức quy mô nhỏ. Chương trình được triển khai từ nay đến hết ngày 30/6/2026 hoặc đến khi giải ngân hết hạn mức.

Chương trình ưu đãi “Khởi hành xanh - Đồng hành cùng bạn” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua ô tô và xe máy điện

Không chỉ hỗ trợ giảm gánh nặng tài chính ban đầu cho người dân khi lựa chọn phương tiện xanh, chương trình còn thể hiện rõ cam kết của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển theo tiêu chuẩn ESG của Agribank - lấy phát triển xanh làm trụ cột cốt lõi.

Trong những năm qua, Agribank đã chủ động định hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường, từ cung cấp các sản phẩm tài chính xanh, đầu tư vào nông nghiệp sạch, đến hỗ trợ các dự án phát triển nông thôn bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

Ngay từ năm 2016, Agribank đã tiên phong triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô vốn tối thiểu lên tới 50.000 tỷ đồng. Song song đó, Agribank cũng triển khai gói tín dụng 2.000 tỷ đồng dành riêng cho cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cho các chủ thể OCOP; triển khai chương trình cho vay “tín dụng xanh” dành riêng cho khách hàng cá nhân, với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng;.…

Nhờ triển khai các chính sách phù hợp, dư nợ tín dụng xanh của Agribank liên tục tăng trưởng ổn định qua các năm, phản ánh hiệu quả rõ nét trong chiến lược “xanh hóa” hoạt động tín dụng. Tính đến quý II năm 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt 28.783,7 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp xanh là 6.543,5 tỷ đồng; lâm nghiệp bền vững đạt 6.953,3 tỷ đồng; năng lượng tái tạo và năng lượng sạch chiếm 15.107 tỷ đồng; lĩnh vực tái chế, tái sử dụng tài nguyên đạt 64,5 tỷ đồng; và xử lý chất thải, phòng chống ô nhiễm đạt 115,5 tỷ đồng.

Biểu đồ dư nợ tín dụng xanh tại Agribank trong quý II năm 2025.

Những con số này cho thấy cam kết mạnh mẽ và hiệu quả rõ rệt của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải. Agribank cũng cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong lộ trình phát triển bền vững.

