Đón đầu sức bật của thị trường căn hộ cao cấp phía tây Hà Nội

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại diện Anlac Group, AHS Property và Đất Xanh Miền Bắc đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược, chính thức xác lập quan hệ đồng hành trong việc phân phối tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2 - được phát triển tại lõi Khu đô thị Anlac Green Symphony. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược hợp tác giữa chủ đầu tư và các đơn vị phân phối uy tín, hướng tới phát huy thế mạnh của từng bên nhằm mở rộng độ phủ thị trường và mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng.

Đại diện Anlac Group đồng thời đánh giá cao uy tín, năng lực triển khai và kinh nghiệm tư vấn của các đối tác, bày tỏ niềm tin tưởng với sự cộng hưởng giữa các đơn vị sẽ góp phần đưa Moonlight 2 nhanh chóng tiếp cận đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Anlac Group, AHS Property và Đất Xanh Miền Bắc xác lập quan hệ hợp tác, giới thiệu căn hộ cao cấp Moonlight 2 ra thị trường

Trước đó, AHS Property cùng Đất Xanh Miền Bắc đã ghi dấu ấn khi phân phối thành công các dòng sản phẩm thấp tầng tại dự án Khu đô thị Anlac Green Symphony. Việc Anlac Group tiếp tục lựa chọn AHS Property và Đất Xanh Miền Bắc là đơn vị phân phối căn hộ cao cấp Moonlight 2 là minh chứng cho sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với uy tín và năng lực đã được kiểm chứng của đối tác.

Thành lập từ năm 2021, AHS Property được biết đến là đơn vị tư vấn phát triển dự án và phân phối bất động sản chuyên nghiệp được vinh danh Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc Việt Nam 2026. Trong khi đó, Đất Xanh Miền Bắc với bề dày kinh nghiệm hơn 16 năm phát triển, khẳng định vị thế là đơn vị phân phối và dịch vụ bất động sản vững mạnh với mạng lưới kinh doanh rộng khắp và nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa chủ đầu tư Anlac Group cùng hai đơn vị phân phối hàng đầu được kỳ vọng tạo sức ảnh hưởng lan toả, đưa Moonlight 2 trở thành một trong những toà căn hộ cao cấp nổi bật tại phía tây Hà Nội trong giai đoạn nửa cuối năm 2026.

Moonlight 2 nắm giữ lợi thế từ cực tăng trưởng mới và hạ tầng TOD hiện đại

Khởi công từ tháng 9/2025, Moonlight 2 là tòa căn hộ cao cấp được phát triển tại lõi Khu đô thị Anlac Green Symphony - dự án đang hưởng lợi trực tiếp từ quá trình hình thành cực tăng trưởng mới phía tây Hà Nội.

Theo định hướng phát triển đô thị của Thủ đô tầm nhìn 100 năm, phía tây đang từng bước trở thành trung tâm mới về kinh tế, công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Sở hữu vị trí trên mặt tiền Đại lộ Ánh Trăng rộng 58m, Moonlight 2 kết nối nhanh tới Mỹ Đình, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng hệ thống trường quốc tế và các trung tâm nghiên cứu lớn. Đồng thời, dự án đón đầu làn sóng dịch chuyển của các cơ quan bộ, ngành và cộng đồng chuyên gia, trí thức về phía tây, tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở chất lượng cao và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Đặc biệt, Moonlight 2 được phát triển theo lợi thế của mô hình TOD (Transit Oriented Development - Phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) khi nằm trong bán kính vàng kết nối của các tuyến đường sắt đô thị trọng điểm gồm: Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, Metro số 8, Metro số 15, Metro số 6, Metro số 4, Metro số 3, đồng thời kết nối trực tiếp với Vành đai 3.5, đường ĐT70 mở rộng và nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long. Hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn được xem là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản trong tương lai.

Moonlight 2 - Tâm điểm sống xanh tại KĐT Anlac Green Symphony. Ảnh phối cảnh

Nằm tại trái tim Khu đô thị Anlac Green Symphony, Moonlight 2 thừa hưởng hệ sinh thái sống đã hiện hữu với hơn 2.000 cư dân, mật độ xây dựng chỉ 25,1%, gần 49% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, cùng chuỗi tiện ích đã vận hành như Công viên Âm nhạc, Công viên Hòa Ca, Công viên Giai điệu, bể bơi bốn mùa, siêu thị BRG Mart, Gym, Fitness cùng hệ thống trường liên cấp Đoàn Thị Điểm Symphony, trường mầm non song ngữ… mang đến cư dân nhịp sống sôi động và tiện nghi.

Được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, Moonlight 2 sử dụng hệ vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế như Daikin, Hafele, Toto,... và được CBRE Việt Nam quản lý vận hành. Toà căn hộ dự kiến bàn giao vào tháng 8/2027.

Với lợi thế từ quy hoạch, hạ tầng giao thông và hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu, cùng sự đồng hành của AHS Property và Đất Xanh Miền Bắc trong vai trò đơn vị phân phối chính thức, Moonlight 2 được kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường căn hộ cao cấp phía tây Hà Nội, mang đến những giá trị bền vững cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Lệ Thanh