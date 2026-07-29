Đây là các hồ sơ đề xuất đầu tư được Sở Xây dựng rà soát sau khi tiếp nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Các dự án nằm tại nhiều khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng và đô thị như Xuân Phương, Đan Phượng, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Việt Hưng, Sóc Sơn...

Trong 19 dự án trên, dự án có diện tích lớn nhất là khu nhà ở xã hội Tân Hội tại xã Đan Phượng, với quy mô khoảng 531.790m2. Đây cũng là dự án có diện tích vượt trội so với các dự án còn lại trong danh sách.

Tiếp theo là dự án nhà ở xã hội Hải Thịnh tại ô đất C5 thuộc quy hoạch phân khu đô thị S3, phường Xuân Phương với diện tích gần 89.900m2. Cùng khu vực Xuân Phương còn có thêm nhiều dự án khác như nhà ở xã hội Xuân Phương tại ô GS3-6 (33.523m2); Khu nhà ở xã hội tại phường Xuân Phương (84.600m2); Khu nhà ở xã hội Xuân An (6.890m2) và Khu nhà ở xã hội Xuân Ngọc (10.320m2).

Khu vực Đan Phượng cũng ghi nhận hàng loạt dự án đề xuất mới ngoài Tân Hội như nhà ở xã hội Đại Phú - Đan Phượng (16.000m2); Khu nhà ở xã hội An Sơn (44.962m2).

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Tại khu vực phía Nam thành phố, có đề xuất nhà ở xã hội IFT Lĩnh Nam trên hai ô đất H1-ODK2 và H1-ODK3 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 với tổng diện tích hơn 18.450m2. Cùng khu vực còn có dự án nhà ở xã hội Hưng Phúc tại số 419 đường Lĩnh Nam với diện tích hơn 4.300m2.

Đáng chú ý, danh sách cũng xuất hiện dự án nhà ở xã hội tại ô đất PT-03 thuộc khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, có diện tích khoảng 39.500m2.

Ngoài ra, nhiều dự án khác được đề xuất tại các địa bàn như Việt Hưng, Đông Ngạc, Thanh Liệt, Tây Phương, Bình Minh, Dân Hòa và Sóc Sơn. Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại khu đất I.2.5/OQH1 ở xã Sóc Sơn có quy mô gần 46.723m2, còn dự án Nhà ở xã hội an sinh Việt Hưng có diện tích hơn 62.100m2.

Tháng trước, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công khai danh mục 13 dự án nhà ở xã hội đề xuất đầu tư trên địa bàn, với tổng quỹ đất hơn 54ha. Các dự án phân bố tại nhiều khu vực như Dương Nội, Đại Mỗ, Hoài Đức, Đan Phượng...

Trước đó, Sở đã đưa vào danh mục quản lý 146 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai, bao gồm 8 dự án đặc thù được đề xuất áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm phát triển nhà ở xã hội.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, thành phố có 147 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND Thành phố) chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư.

Trong đó có 121 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (dân dụng), 23 dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an nhân dân, 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong Quân đội.

Tổng quy mô sử dụng đất của các dự án khoảng 583,3ha, dự kiến cung cấp khoảng 132.000 căn hộ, với tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng.

Thành phố có 30 dự án đầu tư đã khởi công, đang triển khai thi công với quy mô đầu tư khoảng 24.120 căn hộ. Trong số đó, 11 dự án dự kiến hoàn thành phần thô trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn; 19 dự án còn lại dự kiến đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm nay.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội, đồng thời phấn đấu hoàn thành khoảng 25.000-27.000 căn hộ đủ điều kiện cung ứng ra thị trường, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Danh sách 19 dự án nhà ở xã hội được đề xuất tại Hà Nội: