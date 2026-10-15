AI chỉ tốt khi dữ liệu cung cấp cho nó đủ tốt và công nghệ thay đổi đến đâu thì dữ liệu vẫn là nền tảng cốt lõi.

Chia sẻ trên được ông Antoine Yang, quản lý kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Synology đưa ra trong buổi gặp gỡ báo chí thường niên của hãng, vào sáng 15/10 tại TPHCM.

Ông Antoine Yang, quản lý kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Synology. Ảnh: Lê Mỹ

Ông Antoine Yang cho biết, thế giới đang chuyển qua kỷ nguyên về AI và đây là thời điểm đầy hứng khởi khi nói về nó. Hiện việc xây dựng các mô hình AI không còn khó và các mô hình đều tạo được sự ấn tượng.

Tuy nhiên, theo ông thách thức lớn nhất ở đây để các doanh nghiệp triển khai AI là nằm ở phần dữ liệu bên dưới, khi nhiều tổ chức chưa sẵn sàng.

Đơn cử như hiện nay tại nhiều doanh nghiệp kho dữ liệu nằm biệt lập, nó không nằm ở một nơi duy nhất mà rải rác ở các văn phòng, địa điểm. AI chỉ làm việc với các dữ liệu nó thấy và thực tế đang làm việc trong tình trạng mù.

Ngoài ra, bản chất dữ liệu cũng là vấn đề, có dữ liệu là tài liệu, có cái lại là video, hay hình ảnh… đây là những dữ liệu khó hiểu nhất, nên khi AI đọc được vẫn chỉ là những tín hiệu nhiễu.

Bên cạnh đó, phản ứng tự nhiên của các doanh nghiệp hiện nay khi triển khai AI là liền chuyển dữ liệu lên đám mây, trong đó có cả những dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu liên quan đến hệ thống.

Điều này rất nguy hiểm khi các mối đe doạ trong thời đại AI không ngừng tiến hoá, một rủi ro nhỏ cũng trở thành mối đe doạ ngay lập tức.

Ông Antoine Yang nhấn mạnh, AI chỉ tốt khi dữ liệu cung cấp cho nó đủ tốt và công nghệ thay đổi đến đâu thì dữ liệu vẫn là nền tảng.

Bà Jola Le (giữa), Quản lý quốc gia Synology tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Bà Jola Le, Quản lý quốc gia Synology tại Việt Nam cũng chia sẻ, dự báo chi tiêu cho công nghệ thông tin năm 2026 trên toàn cầu là 6,15 ngàn tỷ USD, riêng chi tiêu cho AI chiếm 2,6 ngàn tỷ USD, tăng trưởng 44% so với năm 2025.

Các doanh nghiệp tìm đến AI để nâng cao hiệu suất, tự động hoá quy trình và tối ưu trong việc quản lý dữ liệu.

Tại Việt Nam, khảo sát của Synology cho thấy doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai AI.

Các doanh nghiệp nhận thức được rằng cần phải đầu tư hạ tầng dữ liệu, khả năng phục hồi an ninh mạng và cách sử dụng AI tại nơi làm việc.

Trong đó, 91% doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của hạ tầng sẵn sàng cho AI, hơn 70% ưu tiên đến vấn đề bảo mật và hơn 50% quan tâm đến việc sao lưu dữ liệu.

Tuy nhiên, khó khăn mà các doanh nghiệp Việt gặp phải khi triển khai AI đó chính là các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư, chất lượng và khả năng tiếp cận dữ liệu, chi phí triển khai.

Đơn cử về bảo mật hiện chỉ có 16% doanh nghiệp tự tin có thể xuất nhật ký hoạt động AI đầy đủ, trong đó 64% chưa chủ động cho việc này.

Trong khi đó, nhu cầu AI cũng đang thắt chặt nguồn cung cấp ổ cứng SSD và HDD, khi chi phí cho ổ cứng (NAND Flash) đã tăng 305% trong thời gian vừa qua và thời gian giao hàng cũng đã trên 52 tuần.

Theo bà Jole Le, doanh nghiệp khi vận dụng AI cần có mục tiêu rõ ràng không nên vội vàng, bắt đầu từ nhu cầu kinh doanh, giữ quyền kiểm soát dữ liệu, mở rộng theo nhịp độ riêng, đừng fomo cứ thấy AI nào tốt là dùng.