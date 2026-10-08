TPHCM tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm để thúc đẩy các startup. Phương án 1:1, quỹ đầu tư mạo hiểm bỏ ra 1 đồng, thành phố sẽ bỏ ra 1 đồng, mặc dù 1 đồng này có thể mất, nhưng mục tiêu tạo ra sản phẩm giải quyết các bài toán của TP.

"Người làm vườn", "người làm đất", đó là những ví von của ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG và ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khi nói về việc thúc đẩy phát triển AI tại Việt Nam và tạo ra các dự án vươn tầm thế giới, tại sự kiện Applied AI Lap Demo Day 2006, được tổ chức sáng 8/10 tại TPHCM.

Đây là sự kiện nhằm tổng kết giai đoạn 1 của dự án Saigon AI Hub, mô hình không gian mở phục vụ nghiên cứu AI đầu tiên của TPHCM nhằm hỗ trợ toàn diện cho các giảng viên, sinh viên, chuyên gia trẻ… nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai và tiến tới thương mại hoá ứng dụng AI.

Trong giai đoạn 1 này, đã chọn ra được 10 dự án để tiếp tục đầu tư và phát triển trong thời gian tới.





Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lê Mỹ

Mở đầu sự kiện, ông Lê Hồng Minh nói về những khó khăn của các nhà nghiên cứu khi phát triển AI tại Việt Nam. Đó là khó khăn về ngân sách để mua các GPU; những đề tài nghiên cứu phải theo quy trình để được phê duyệt cần rất nhiều thủ tục, có đề tài phải mất đến 2 năm; sản phẩm các đề tài nghiên cứu xa rời thực tế.

“Làm sao để sản phẩm nghiên cứu ra đời gắn liền với thực tế, để giải quyết vấn đề này, VNG đã cho ra đời dự án Saigon AI Hub”, ông Lê Hồng Minh nói.

Theo ông Lê Hồng Minh, ở đây VNG như người làm vườn tạo ra mảnh đất để các hạt giống mọc lên tốt nhất có thể.

Và điều CEO VNG vui mừng là các chuyên gia đồng hành cùng dự án đến từ Google đánh giá năng lực nghiên cứu AI ở Việt Nam hoàn toàn đạt tới trình độ World-Class (đẳng cấp thế giới). Chính vì thế, những "người làm vườn" như VNG sẽ tạo ra môi trường, đề bài tốt nhất, giúp các nhà nghiên cứu đạt được mục tiêu của mình.

Đồng thời, Saigon AI Hub sẽ tiếp tục đưa các chuyên gia thế giới về đồng hành, đơn cử ở đây là Google, bởi theo ông Lê Hồng Minh, để trở thành World-Class thì phải làm việc với những người ở trình độ World-Class.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc của Google Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Đồng quan điểm, ông Marc Woo, Tổng Giám đốc của Google Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng Saigon AI Hub cũng tự nhận mình là những "người làm vườn".

Trải qua giai đoạn 1, ông Marc Woo ấn tượng khi có đến 10 nhóm với 50 nhà nghiên cứu đã mang đến giải pháp AI có thể thương mại hoá ngay tại thị trường trong nước và thậm chí là trên toàn cầu. Điển hình là mô hình AI phát hiện ung thư đại trực tràng từ sớm; hay giải pháp về kết hợp giọng nói và câu chữ để phân tích các giọng khác nhau ở Việt Nam; mô hình phát hiện deepfake để giúp mọi người có niềm tin nhiều hơn trong cuộc sống hiện nay…

Ông Marc Woo cho biết, tài sản quý báu nhất của Việt Nam luôn là con người, nếu trao cho họ nguồn lực phù hợp sẽ tạo ra các nghiên cứu tầm cỡ thế giới. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo, nhà học thuật và các doanh nghiệp cùng đồng hành phát triển AI tại Việt Nam.

Google cũng cam kết đồng hành và hỗ trợ cho Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam, trong đó xem việc triển khai AI là nhiệm vụ cốt lõi; đặc biệt là hỗ trợ các chương trình giáo dục và triển khai AI cho đội ngũ lao động, học sinh, sinh viên trong nước.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Lê Mỹ

Nếu như ông Lê Hồng Minh, Marc Woo ví mình là những người làm vườn, thì ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM lại tự nhận thành phố là những "người làm đất".

Với 10 dự án được chọn trong giai đoạn 1 của Saigon AI Hub, ông Trương Minh Huy Vũ mong muốn các ý tưởng này sẽ đi vào ứng dụng thực tế và phát triển mạnh mẽ, đồng thời trở thành các công ty công nghệ sau này.

Ông mong muốn TPHCM sẽ có nhiều người như ông Lê Hồng Minh hơn nữa, đồng thời nhờ Google và VNG quan tâm đến 10 đội ngũ của các dự án này.

Trong giai đoạn sắp tới, ông Trương Minh Huy Vũ cũng cho rằng Saigon AI Hub cần đưa ra các đầu bài để phát triển các dự án AI đến từ nhu cầu cuộc sống, các đầu bài ở đây không có địa giới hành chính và vươn tầm thế giới.

Với vai trò là "người làm đất", TPHCM cũng đặt ra các đầu bài cho các nhà nghiên cứu. Đó là thành phố đang phát triển các giải pháp dữ liệu tập trung, trong đó có các dữ liệu về đất đai, thuế… Hay thành phố cũng đang triển khai miễn phí vé xe buýt, đồng thời nâng cao trải nghiệm phục vụ cho người dân, điều đó đặt ra các bài toán khác nhau, chẳng hạn như các giải pháp hỗ trợ người khuyết tật đi xe buýt một cách tốt nhất…

Vì thế, đầu bài thành phố đặt ra là dùng AI để phát triển các bài toán dữ liệu. Nó không chỉ dành cho các đơn vị công, mà cho cả các đơn vị tư nhân và cả xã hội.

Về bài toán công nghệ, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết, Khu công nghệ cao đang trình lên thành phố về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, một số sẽ đồng hành cùng với các team nghiên cứu về AI.

Về nguồn vốn, TPHCM tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm để thúc đẩy các startup phát triển. Thành phố đã trình bày phương án 1:1, nghĩa là quỹ đầu tư mạo hiểm bỏ ra 1 đồng, thành phố sẽ bỏ ra 1 đồng, mặc dù 1 đồng này có thể mất, nhưng mục tiêu là tạo ra các sản phẩm để giải quyết các bài toán của thành phố.

“Khu vườn ở đây không chỉ có hạt giống tốt, mà phải có khu đất tốt, môi trường mát mẻ và có những người xứng đáng để đồng hành cho việc này. TPHCM là một nơi để tập hợp các nhân tài, các nguồn lực về các ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó có AI”, ông Trương Minh Huy Vũ nói.