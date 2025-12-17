Ngày 16/12, tại TPHCM, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất dưới thương hiệu GreenNode.

Mục tiêu của GreenNode là cạnh tranh với các doanh nghiệp toàn cầu. Ảnh: PV

Dù ra đời muộn hơn (cuối năm 2023) khi làn sóng AI bắt đầu bùng nổ, GreenNode là một trong số ít đối tác đám mây ưu tiên của NVIDIA tại Đông Nam Á.

Giữa năm 2024, công ty đã hợp tác cùng NVIDIA khai trương hạ tầng AI Cloud quy mô lớn đầu tiên của Đông Nam Á tại Thái Lan chỉ sau 6 tháng triển khai dự án, tiên phong phục vụ khách hàng trên toàn khu vực.

Trả lời câu hỏi về việc GreenNode có cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước như Viettel hay FPT, vốn có thế mạnh về AI và Cloud? Ông Vũ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc GreenNode cho biết, thực tế, ngay từ những ngày đầu công ty đã đặt mình vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu. Bởi GreenNode là một trong những doanh nghiệp triển khai AI Cloud quy mô lớn đầu tiên tại Đông Nam Á (với “quy mô lớn” được hiểu là hệ thống có gần 1.000 card GPU trở lên).

Ông Tùng chia sẻ, hiện nay công ty có cả khách hàng tại Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi vì sao các doanh nghiệp tại Mỹ lại lựa chọn GreenNode ở Đông Nam Á, trong khi tại thị trường nội địa của họ đã có các hyperscaler (các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây quy mô siêu lớn).

Khi tìm hiểu sâu hơn, đội ngũ công ty nhận thấy rằng vào khoảng một năm trước, nhu cầu về AI tại Mỹ tăng trưởng rất mạnh, trong khi các hyperscaler chủ yếu tập trung phục vụ những khách hàng quy mô rất lớn, như các tập đoàn Fortune Finance.

Những nhóm như nhà nghiên cứu hay các AI startup lại chưa được đáp ứng đầy đủ. Đây cũng là lý do một trong những khách hàng đầu tiên của GreenNode là một AI startup tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực AI Agent, và công ty đã giải quyết được bài toán của họ.

Quay trở lại câu chuyện cạnh tranh, theo ông Vũ Thanh Tùng, GreenNode không cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, bởi mỗi đơn vị đều có định hướng và phân khúc riêng. Khi mở rộng sang thị trường châu Âu, công ty cạnh tranh trực tiếp với các nhà cung cấp AI Cloud tại châu Âu.

Khi đó, câu hỏi đặt ra là vì sao khách hàng lại lựa chọn GreenNode – một doanh nghiệp đến sau thay vì các nhà cung cấp bản địa.

Lý do đơn giản là đối với các doanh nghiệp lớn, nhu cầu không chỉ dừng lại ở việc cung cấp GPU. Họ thường có một danh sách gồm 20–30 tiêu chí liên quan đến bảo mật, thiết kế hệ thống tính toán (compute), mạng (network), lưu trữ (storage), cũng như yêu cầu về mô hình đa thuê (multi-tenancy), tức là làm thế nào để các phòng ban khác nhau trong cùng một doanh nghiệp không thể truy cập dữ liệu của nhau. GreenNode có thể đáp ứng toàn bộ những yêu cầu này trong thời gian rất ngắn.

Trong lĩnh vực AI, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu này, công ty đã tối ưu hóa nhiều khâu, từ chuỗi cung ứng, mua sắm thiết bị, đến triển khai hệ thống cùng đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp của NVIDIA, nhằm đáp ứng những yêu cầu phức tạp của khách hàng quốc tế.