Amazon Web Services (AWS) vừa công bố nghiên cứu “Khai phá Tiềm năng AI của Việt Nam” hợp tác cùng Strand Partners thực hiện.

Kết quả khảo sát 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp và 1.000 cá nhân cho thấy mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, song phần lớn vẫn ở giai đoạn sơ khởi.

Doanh nghiệp Việt Nam mới ứng dụng AI ở mức cơ bản

Năm 2024, khoảng 47.000 doanh nghiệp mới triển khai AI, nâng tổng số đơn vị đã ứng dụng lên gần 170.000, chiếm 18% toàn quốc, tăng từ 13% năm trước.

Tốc độ này tương đương hơn 5 doanh nghiệp áp dụng AI mỗi giờ, cho thấy sức hút mạnh mẽ. Trong số đó, 61% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trung bình 16% nhờ AI, còn 58% tiết kiệm chi phí khoảng 20%.

Tuy vậy, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn mới khai thác AI cho các mục tiêu cơ bản như tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Có tới 74% dừng ở mức khám phá như nâng cao hiệu quả, đơn giản hóa quy trình, chỉ 17% ở giai đoạn trung cấp, tích hợp AI vào các tính năng kinh doanh và vỏn vẹn 9% đạt mức chuyển đổi toàn diện, nơi AI đóng vai trò trọng tâm trong sản phẩm và mô hình kinh doanh.

Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội lớn ứng dụng AI sâu hơn nữa để chuyển sang giai đoạn trung gian hoặc toàn diện.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ về việc ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt Nam, chiều 18/9. Ảnh: Du Lam

Sự khác biệt giữa startup và doanh nghiệp lớn cũng được thể hiện rõ. 55% startup đã ứng dụng AI, trong đó 35% phát triển sản phẩm, dịch vụ mới dựa trên công nghệ này. 91% startup cho biết AI chuyển đổi căn bản hoạt động của họ trong thời gian tới.

Trong khi đó, doanh nghiệp lớn vẫn ở giai đoạn đầu của ứng dụng AI. Cụ thể, 41% doanh nghiệp lớn có áp dụng AI, nhưng chỉ 11% đưa ra sản phẩm, dịch vụ mới và 12% xây dựng chiến lược AI toàn diện.

Theo chuyên gia, điều này tạo nên mô hình “kinh tế AI hai tầng”, khi các startup thể hiện sự linh hoạt vượt trội so với các tập đoàn lâu năm.

Rào cản ngăn Việt Nam ứng dụng AI sâu rộng hơn

Thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nhân lực có kỹ năng AI, được 55% doanh nghiệp coi là rào cản chính. Chỉ 24% doanh nghiệp tự tin vào năng lực đội ngũ, khiến nhiều đơn vị sẵn sàng tăng lương đến 40% để thu hút nhân sự giỏi.

Ngoài ra, chi phí tuân thủ các quy định liên quan AI cũng đang chiếm khoảng 18% ngân sách, và 71% doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục tăng trong ba năm tới.

Báo cáo đề xuất 3 ưu tiên nhằm khai thác tiềm năng AI: đầu tư vào các chương trình đào tạo kỹ năng số theo từng ngành để xây dựng lực lượng lao động có năng lực số phù hợp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và tăng trưởng dựa trên AI.

Tiếp theo, thiết lập một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định và có tính khuyến khích sẽ tạo điều kiện cho AI được ứng dụng rộng rãi hơn trong các doanh nghiệp.

Cuối cùng, với 69% doanh nghiệp cho rằng vai trò dẫn dắt của Chính phủ sẽ thúc đẩy ứng dụng Al, việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong khu vực công, đặc biệt trong y tế và giáo dục, cùng với chính sách mua sắm công hỗ trợ đổi mới sáng tạo, sẽ là yếu tố quan trọng.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, nhận định: “Để duy trì năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu, cần có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực công nhằm giải quyết các thách thức cụ thể”.

AWS cho biết công ty đã triển khai hạ tầng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và đào tạo hơn 100.000 cá nhân về điện toán đám mây, AI kể từ năm 2017.

Sáng kiến “AI Ready” với 30 khóa học tiếng Việt miễn phí tiếp tục hỗ trợ nhân lực Việt Nam sẵn sàng cho nền kinh tế AI.

Trước đó, tại sự kiện Cloud Day Vietnam 2025 sáng 18/9, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ KH&CN thông tin, Việt Nam đang khẩn trương cập nhật Chiến lược AI và xây dựng Luật AI, không chỉ như một khung pháp lý, mà còn là sự khẳng định rằng AI phải trở thành hạ tầng trí tuệ của đất nước, phục vụ người dân, phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với Chiến lược AI và Luật AI mới, chương trình hành động về AI sẽ được triển khai mạnh mẽ, đưa AI vào mọi ngành, mọi địa phương, để mỗi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và sáng tạo AI.

Ông cũng nhấn mạnh sự phát triển bền vững của AI phải dựa trên tinh thần “kết hợp” thay vì “tách biệt” – cùng hợp tác, cùng phát triển, cùng chia sẻ thành quả.

Từ đó, ông kêu gọi Amazon và AWS chính thức đầu tư xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.