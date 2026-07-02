Trong nhiều năm, một trong những thách thức lớn của hệ thống y tế Việt Nam là khoảng cách giữa y tế tuyến trên và tuyến cơ sở. Ở các bệnh viện trung ương, người bệnh có thể tiếp cận đội ngũ chuyên gia giỏi, trang thiết bị hiện đại và các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chuyên sâu. Trong khi đó, tại tuyến cơ sở, nhân lực mỏng hơn, thiết bị còn hạn chế hơn và cơ hội tiếp cận chuyên môn sâu không phải lúc nào cũng sẵn có.

Từ dữ liệu đến chuyên môn, AI đang trở thành cầu nối giúp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở. Ảnh: Midjourney

Khoảng cách ấy không chỉ là câu chuyện của máy móc hay ngân sách. Đó còn là khoảng cách về dữ liệu, quy trình, năng lực chẩn đoán, khả năng theo dõi bệnh nhân và sự kết nối liên tục giữa các tầng trong hệ thống y tế. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến trở thành một yêu cầu cấp thiết.

AI đang mở ra một khả năng mới: không thay thế bác sĩ, không xóa bỏ vai trò của tuyến trên hay tuyến cơ sở, mà trở thành một “lớp kết nối thông minh” giúp tri thức chuyên môn, dữ liệu y tế và năng lực hỗ trợ ra quyết định được lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn và đều hơn.

Trước đây, khi một ca bệnh phức tạp xuất hiện ở tuyến cơ sở, giải pháp phổ biến là chuyển tuyến hoặc xin hội chẩn từ xa. Điều này vẫn cần thiết, nhất là với các ca nặng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, bác sĩ tuyến cơ sở trước hết cần một hệ thống hỗ trợ nhận diện nhanh dấu hiệu bất thường, gợi ý mức độ nguy cơ, chuẩn hóa thông tin bệnh án và kết nối đúng chuyên khoa cần tư vấn.

Đây là nơi AI có thể tạo ra giá trị thiết thực. Trong chẩn đoán hình ảnh, AI có thể hỗ trợ phát hiện bất thường trên X-quang, CT, MRI hoặc siêu âm, đóng vai trò như “người đọc thứ hai” giúp sàng lọc ca cần chú ý và giảm nguy cơ bỏ sót dấu hiệu quan trọng. Trong quản lý bệnh mạn tính, AI có thể phân tích dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe điện tử, xét nghiệm, đơn thuốc và chỉ số theo dõi tại nhà để cảnh báo sớm nguy cơ diễn biến xấu.

AI cũng giúp chuẩn hóa quy trình chuyên môn và nâng cao hiệu quả hội chẩn từ xa bằng cách tóm tắt bệnh án, sắp xếp diễn biến bệnh, trích xuất chỉ số bất thường và gợi ý các điểm cần làm rõ. Nhờ đó, mỗi phiên hội chẩn không chỉ giải quyết một ca bệnh, mà còn trở thành cơ hội đào tạo tại chỗ cho tuyến cơ sở.

Tuy nhiên, để AI thực sự trở thành cầu nối giữa các tuyến, điều kiện đầu tiên là dữ liệu y tế phải được số hóa, chuẩn hóa và có khả năng liên thông. Nền tảng của y tế thông minh không chỉ là thuật toán, mà là hạ tầng dữ liệu đáng tin cậy.

Điều kiện thứ hai là năng lực sử dụng công nghệ của đội ngũ y tế. Bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tuyến cơ sở không cần trở thành kỹ sư AI, nhưng cần hiểu AI có thể hỗ trợ gì, giới hạn ở đâu, khi nào cần kiểm tra lại kết quả và ai chịu trách nhiệm cuối cùng trong quyết định chuyên môn. AI chỉ an toàn khi con người biết cách đặt câu hỏi đúng, diễn giải kết quả đúng và giữ vai trò kiểm soát cuối cùng.

Điều kiện thứ ba là quản trị rủi ro. Trong y tế, một cảnh báo sai có thể gây lo lắng không cần thiết, nhưng một cảnh báo bị bỏ sót có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mọi ứng dụng AI trong khám chữa bệnh cần được đánh giá lâm sàng, giám sát chất lượng, cập nhật thường xuyên và triển khai theo từng bước.

Với Việt Nam, AI có thể đặc biệt hữu ích nếu được định vị như một công cụ tăng cường năng lực cho y tế cơ sở. Khi tuyến xã, tuyến huyện được hỗ trợ tốt hơn trong sàng lọc, theo dõi, tư vấn và kết nối chuyên môn, người dân sẽ có cơ hội được chăm sóc sớm hơn, gần nhà hơn và liên tục hơn. Tuyến trên cũng có thể giảm áp lực tiếp nhận những ca chưa thật sự cần chuyển viện, từ đó tập trung nguồn lực cho các bệnh lý phức tạp.

Khi tri thức lan tỏa, chất lượng y tế không còn bị giới hạn bởi địa lý. Ảnh: Midjourney

Tương lai của y tế không nên là một hệ thống nơi bệnh viện lớn làm tất cả, còn tuyến cơ sở chỉ giữ vai trò ban đầu. Đó nên là một mạng lưới chăm sóc được kết nối, nơi tri thức chuyên sâu có thể lan tỏa xuống tuyến dưới và dữ liệu từ cộng đồng phản hồi ngược lên hệ thống.

AI, nếu được triển khai đúng, có thể trở thành cây cầu quan trọng trong mạng lưới ấy, giúp người dân ở bất kỳ đâu có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng hơn.

(Nguồn: VLAB Innovation)