1. Ai được xem là bà hoàng phương Tây đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
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Một công nương Bồ Đào Nha kết hôn với chúa Nguyễn
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- Một vương phi người Hà Lan của vua Lê Thần Tông0%
- Một hoàng hậu người Pháp dưới triều Nguyễn0%
- Một công chúa Tây Ban Nha lấy vua Việt Nam0%Chính xác
Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong số những phi tần của vua Lê Thần Tông có một người phụ nữ Hà Lan, con gái của phó toàn quyền Hà Lan sang Đàng Ngoài vào đầu thế kỷ 17. Năm 1630, bà gặp vua Lê Thần Tông ở kinh thành Thăng Long. Nghe theo lời cha, bà nhận lời ở lại Việt Nam làm Vương phi của vua Lê Thần Tông.
Bà được xem là người châu Âu đầu tiên trở thành vương phi của một vị vua Việt Nam, đồng thời là bà hoàng phương Tây đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.
2. Ngoài người vợ Hà Lan, vua Lê Thần Tông còn có mấy phi tần là người nước ngoài?
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- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo các tư liệu lịch sử, vua Lê Thần Tông có 6 người vợ, trong đó 4 người là phi tần ngoại quốc, gồm một người Hà Lan, một người Trung Quốc, một người Chiêm Thành và một người Indonesia. Nhờ đó, ông được xem là một trong những vị vua có nhiều phi tần ngoại quốc nhất trong lịch sử Việt Nam.
3. Vua Lê Thần Tông có điểm gì đặc biệt trong lịch sử các triều đại Việt Nam?
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Là vị vua đầu tiên đi sứ sang châu Âu
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- Là vị vua duy nhất lập nữ hoàng0%
- Là vị vua lên ngôi hai lần0%
- Là vị vua trị vì lâu nhất triều Lê0%Chính xác
Vua Lê Thần Tông lên ngôi lần đầu năm 1619 khi mới 12 tuổi. Năm 1643, ông nhường ngôi cho con là Lê Chân Tông và trở thành Thái thượng hoàng. Sau khi vua Lê Chân Tông qua đời, ông trở lại ngai vàng và tiếp tục trị vì thêm 16 năm.
4. Điều đặc biệt nào xảy ra với các con trai của vua Lê Thần Tông?
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Đều trở thành danh tướng
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- Đều đi tu0%
- Cả bốn người đều lần lượt lên ngôi vua0%
- Cả bốn người đều làm nhiếp chính0%Chính xác
Theo các tư liệu lịch sử, vua Lê Thần Tông có 4 con trai, 6 con gái và 2 con nuôi. Đặc biệt, cả 4 người con trai đều lần lượt trở thành vua nhà Lê.
5. Ngôi chùa nào được xây dựng để thờ vua Lê Thần Tông cùng các hoàng hậu và phi tần?
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Chùa Keo
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- Chùa Đại Bi0%
- Chùa Bút Tháp0%
- Chùa Tây Phương0%Chính xác
Năm 1671, vua Lê Huyền Tông cho xây dựng chùa Đại Bi dưới chân núi Kỳ Lân (nay thuộc Thanh Hóa) để thờ vua cha Lê Thần Tông cùng các hoàng hậu và phi tần. Tại đây còn lưu giữ quần thể tượng chân dung thế kỷ 17 có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
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