Chính xác

Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong số những phi tần của vua Lê Thần Tông có một người phụ nữ Hà Lan, con gái của phó toàn quyền Hà Lan sang Đàng Ngoài vào đầu thế kỷ 17. Năm 1630, bà gặp vua Lê Thần Tông ở kinh thành Thăng Long. Nghe theo lời cha, bà nhận lời ở lại Việt Nam làm Vương phi của vua Lê Thần Tông.

Bà được xem là người châu Âu đầu tiên trở thành vương phi của một vị vua Việt Nam, đồng thời là bà hoàng phương Tây đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.