1. Ai là người được Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương bầu làm Tổng Bí thư dù không trực tiếp tham dự Đại hội?
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Đồng chí Trần Phú
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- Đồng chí Hà Huy Tập0%
- Đồng chí Lê Hồng Phong0%
- Đồng chí Nguyễn Văn Cừ0%Chính xác
Theo trang thông tin của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra tháng 3/1935, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư dù không trực tiếp tham dự. Việc được bầu vắng mặt cho thấy uy tín, vai trò và những đóng góp nổi bật của ông trong việc khôi phục tổ chức Đảng và xây dựng đường lối chính trị của Đảng.
2. Ông từng có câu nói nào sau đây trước khi sang Thái Lan hoạt động cách mạng:
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"Không thành công cũng thành nhân".
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- "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".0%
- "Nếu không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về Tổ quốc".0%
- "Sống là để chiến đấu, chết là để hiến dâng".0%Chính xác
“Nếu không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về Tổ quốc” - là câu nói của đồng chí Lê Hồng Phong trước khi sang Thái Lan để bắt liên lạc với những người cộng sản.
Sau khi gặp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu (Trung Quốc), ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác.
3. Ông là Tổng Bí thư thứ mấy của Đảng Cộng sản Đông Dương?
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Thứ nhất
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- Thứ hai0%
- Thứ ba0%
- Thứ tư0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông giữ cương vị này từ tháng 3/1935 đến tháng 7/1936.
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong có vai trò quan trọng trong việc khôi phục hệ thống tổ chức Đảng sau thời kỳ bị thực dân Pháp khủng bố khốc liệt.
4. Khi bị giam trong ngục tù Côn Đảo, chi tiết nào thể hiện rõ nhất ý chí "còn sống còn chiến đấu" của ông trước những đòn tra tấn dã man?
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Tuyệt thực để phản đối chế độ nhà tù.
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- Bình thản ăn cơm dù máu từ các vết thương chảy xuống bát0%
- Bí mật viết báo trên nền xi măng của "chuồng cọp".0%
- Tổ chức các lớp học lý luận chính trị ngay trong hầm tối.0%Chính xác
Cuối năm 1940, sau khi bị thực dân Pháp kết án và đày ra Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong bị giam trong khu chuồng cọp - nơi biệt giam khắc nghiệt nhất của nhà tù.
Dù thường xuyên bị tra tấn, có lần máu từ đầu và mặt chảy xuống bát cơm, ông vẫn bình thản ngồi ăn với quyết tâm phải sống để "còn sống còn chiến đấu". Chi tiết này thể hiện rõ ý chí kiên cường, bất khuất của người Tổng Bí thư trước mọi đòn roi và cám dỗ của kẻ thù.
5. Ngoài công tác lãnh đạo cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong còn có nhiều đóng góp trên lĩnh vực nào?
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Giáo dục
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- Ngoại giao0%
- Báo chí và công tác tư tưởng0%
- Kinh tế0%Chính xác
Ngoài vai trò lãnh đạo cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong còn có nhiều đóng góp trên mặt trận báo chí và tư tưởng.
Thông qua các bài viết và hoạt động lý luận, ông tuyên truyền đường lối của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Với ngòi bút sắc sảo và bản lĩnh chính trị vững vàng, ông đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, tạo tiền đề cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong những năm tiếp theo.
6. Có một sự trùng hợp đặc biệt về thời điểm hy sinh của đồng chí Lê Hồng Phong. Đó là sự kiện gì?
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Ông hy sinh đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng.
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- Ông hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình.0%
- Ông hy sinh vào đúng ngày Cách mạng tháng Tám thành công.0%
- Ông hy sinh đúng ngày bị đưa ra Côn Đảo.0%Chính xác
Trưa ngày 6/9/1942, sau những ngày tháng bị biệt giam và hành hạ trong "chuồng cọp" Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng đúng vào ngày sinh nhật tròn 40 tuổi của mình.
Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, đồng chí đã cố gắng nhắn nhủ lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.
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