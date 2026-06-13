Chính xác

“Nếu không làm rạng rỡ non sông, quyết không trở về Tổ quốc” - là câu nói của đồng chí Lê Hồng Phong trước khi sang Thái Lan để bắt liên lạc với những người cộng sản.

Sau khi gặp được đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu (Trung Quốc), ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam được trang bị lý luận Chủ nghĩa Mác.