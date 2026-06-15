1. Ai là "Hùm thiêng Yên Thế", bậc thầy chiến tranh du kích dù không qua trường lớp quân sự nào?
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Ông Phan Đình Phùng
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- Ông Hoàng Hoa Thám0%
- Ông Nguyễn Thiện Thuật0%
- Ông Trương Định0%Chính xác
Theo Sách Lịch sử và Địa lý lớp 8, ông Hoàng Hoa Thám (1858-1913), còn gọi là Đề Thám, là thủ lĩnh nổi tiếng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kỳ cận đại.
Dù xuất thân từ gia đình nông dân nghèo và không được đào tạo quân sự chính quy, ông vẫn trở thành nhà chỉ huy tài ba với nghệ thuật chiến tranh du kích khiến quân Pháp nhiều lần thất bại. Nhờ vai trò lãnh đạo cuộc khởi nghĩa kéo dài gần 30 năm ở vùng Yên Thế (thuộc Bắc Giang trước đây), ông được nhân dân tôn vinh là "Hùm thiêng Yên Thế".
2. Sau trận đánh ở Hữu Nhuế, quân Pháp gọi nơi này bằng cái tên nào?
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Pháo đài thép
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- Vùng đất chết0%
- Hố tử thần0%
- Rừng thiêng nước độc0%Chính xác
Sau trận Hữu Nhuế tháng 5/1894, nghĩa quân Yên Thế của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám gây tổn thất nặng cho quân Pháp, khiến báo cáo quân sự của thực dân Pháp gọi nơi đây là "Hố tử thần".
3. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do ông lãnh đạo kéo dài khoảng bao lâu?
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5 năm
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- 10 năm0%
- 20 năm0%
- Gần 30 năm0%Chính xác
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, khởi nghĩa Yên Thế là một trong những phong trào chống Pháp kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam, diễn ra từ năm 1884 đến năm 1913. Dưới sự lãnh đạo của Tướng quân Hoàng Hoa Thám, nghĩa quân đã nhiều lần khiến quân Pháp phải tổ chức các chiến dịch lớn, thậm chí chấp nhận thương lượng và giảng hòa.
4. Ai là người đã sát hại ông, khiến cuộc khởi nghĩa Yên Thế đi đến hồi kết?
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Một viên tướng Pháp trong một trận giao tranh trực tiếp.
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- Một kẻ phản bội đã tiết lộ và tham gia sát hại ông.0%
- Không ai cả. Ông qua đời vì bệnh tật trong rừng sâu.0%
- Ông hy sinh khi đang phá vòng vây của quân thù.0%Chính xác
Dù bị thực dân Pháp ráo riết truy lùng và tìm cách cô lập với dân chúng, Tướng quân Hoàng Hoa Thám vẫn nhận được sự che chở, giúp đỡ của người dân Yên Thế nên nhiều lần thoát khỏi vòng vây của đối phương. Tuy nhiên, ngày 10/2/1913, nơi ẩn náu của ông đã bị một kẻ phản bội tiết lộ.
Tướng quân Hoàng Hoa Thám bị sát hại, khép lại cuộc đời chiến đấu của người anh hùng được mệnh danh là "Hùm thiêng Yên Thế". Sự hy sinh của ông đánh dấu sự tan rã của lực lượng nghĩa quân và sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
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