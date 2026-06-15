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Theo Sách Lịch sử và Địa lý lớp 8, ông Hoàng Hoa Thám (1858-1913), còn gọi là Đề Thám, là thủ lĩnh nổi tiếng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp. Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân chống xâm lược lớn nhất ở Việt Nam thời kỳ cận đại.

Dù xuất thân từ gia đình nông dân nghèo và không được đào tạo quân sự chính quy, ông vẫn trở thành nhà chỉ huy tài ba với nghệ thuật chiến tranh du kích khiến quân Pháp nhiều lần thất bại. Nhờ vai trò lãnh đạo cuộc khởi nghĩa kéo dài gần 30 năm ở vùng Yên Thế (thuộc Bắc Giang trước đây), ông được nhân dân tôn vinh là "Hùm thiêng Yên Thế".