Chính xác

Tại thời điểm thông xe vào tháng 6/2005, hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á và thuộc top 30 hầm đường bộ dài nhất thế giới.

Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân là công trình giao thông gồm đường, hầm, cầu. Hầm Hải Vân đi qua địa phận TP Huế (phía Bắc hầm) và TP Đà Nẵng (phía Nam hầm).

Toàn tuyến hầm Hải Vân dài hơn 12km, đoạn hầm chính dài 6.280m. Hầm hỗ trợ tốc độ tối đa 80km/h và hai làn xe.