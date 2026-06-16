1. Hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam nằm ở đâu?
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Khánh Hòa
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- Đà Nẵng0%
- TPHCM0%
- Hải Phòng0%Chính xác
Đường hầm sông Sài Gòn hay hầm Thủ Thiêm (TPHCM) là hầm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, được khánh thành vào năm 2011 sau 7 năm xây dựng. Công trình có chiều dài khoảng 1,49km, rộng 33,3m, cao 8,9m. Theo thiết kế, đường hầm sông Sài Gòn hỗ trợ xe di chuyển với tốc độ tối đa 60km/h. Ngoài ra, hầm chịu được động đất 6-7 độ richter.
2. Hầm đường bộ nào hiện là hầm dài nhất Việt Nam?
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Hầm số 3 thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
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- Hầm Đèo Cả0%
- Hầm Cù Mông0%
- Hầm Hải Vân0%Chính xác
Tại thời điểm thông xe vào tháng 6/2005, hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á và thuộc top 30 hầm đường bộ dài nhất thế giới.
Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân là công trình giao thông gồm đường, hầm, cầu. Hầm Hải Vân đi qua địa phận TP Huế (phía Bắc hầm) và TP Đà Nẵng (phía Nam hầm).
Toàn tuyến hầm Hải Vân dài hơn 12km, đoạn hầm chính dài 6.280m. Hầm hỗ trợ tốc độ tối đa 80km/h và hai làn xe.
3. Địa phương nào dự kiến xây hầm vượt biển?
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Quảng Ninh
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- Hải Phòng0%
- Đà Nẵng0%
- Khánh Hòa0%Chính xác
Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng hầm đường bộ xuyên vịnh Cửa Lục. Đây là công trình trọng điểm kết nối hai khu vực lõi Bãi Cháy và Hòn Gai, tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Theo phương án thiết kế, công trình có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2.750m. Trong đó, phần hầm dài khoảng 2.140m, bao gồm 1.000m hầm dìm và 1.140m hầm dẫn.
Hầm được thiết kế đi dưới đáy biển với độ sâu cách mặt nước không quá 17m. Phương tiện lưu thông qua hầm có thể đạt tốc độ tối đa 60km/h.
4. Hầm Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh nào?
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Nghệ An và Hà Tĩnh
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- Hà Tĩnh và Quảng Trị0%
- Quảng Trị và Huế0%
- Huế và Đà Nẵng0%Chính xác
Hầm đường bộ Đèo Ngang nằm trên trục quốc lộ 1 xuyên qua dãy núi Hoành Sơn tại vùng giáp ranh 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ). Hầm được đưa vào sử dụng từ năm 2004, dài 495m, rộng 11,5m, cao 7,5m với hai làn xe, mỗi làn rộng 3,5m.
Trải qua hơn 20 năm sử dụng cộng với lượng phương tiện ngày càng tăng, hầm Đèo Ngang có dấu hiệu quá tải. Đến tháng 6/2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1, trong đó có hầm đường bộ Đèo Ngang nối Hà Tĩnh với Quảng Trị.
Theo chiều Bắc - Nam, hầm Đèo Ngang mới nằm bên phải, cách hầm Đèo Ngang cũ lâu nay đang khai thác khoảng 90m. Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị.
5. Đường hầm nổi tiếng nối liền Anh và Pháp có tên là gì?
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Đường hầm eo biển Manche
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Sau hàng trăm năm, ý tưởng về một đường hầm đi qua eo biển Manche, giúp nối liền Anh và Pháp chính thức được thực hiện vào năm 1988.
Đến năm 1994, hầm được thông xe. Các chuyên gia đánh giá công trình hầm vượt eo biển Manche ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ xây dựng hàng đầu thế giới bấy giờ. Công trình không chỉ nổi tiếng bởi kinh phí đầu tư khổng lồ mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa Anh Quốc và các nước châu Âu.
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