1. Ai là Chủ tịch đầu tiên của Thành phố Hà Nội, nhậm chức khi 33 tuổi?
-
Đặng Văn Ngữ
0%
- Trần Duy Hưng0%
- Tôn Thất Tùng0%
- Hoàng Văn Thụ0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, ngày 30/8/1945, UBND thành phố Hà Nội chính thức thành lập, bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch Thành phố, khi ông 33 tuổi.
Ông sinh ngày 16/1/1912 tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội. Sau Lễ Quốc khánh 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nhà ông và mời ông làm Thị trưởng Hà Nội. Từ năm 1945 đến 1954, ông giữ nhiều chức vụ như Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Y tế, và Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội - người dẫn đầu đoàn tiếp quản thủ đô ngày 10/10/1954.
2. Ông làm nghề gì trước khi trở thành Chủ tịch Hà Nội?
-
Giáo viên
0%
- Kiến trúc sư0%
- Bác sĩ0%
- Nhà chính trị0%Chính xác
Theo bộ phim tài liệu Bác sĩ Trần Duy Hưng - một phẩm cách Hà Nội, sau khi tốt nghiệp Trường Bưởi (THPT Chu Văn An), ông thi vào ĐH Y Hà Nội và tích cực tham gia các phong trào yêu nước, trở thành một trong những hạt nhân cách mạng của trí thức Hà Nội thời bấy giờ.
Năm 30 tuổi, ông đã trở thành bác sĩ rồi cùng em gái mở một bệnh viện tư tại phố Bông Nhuộm (nay là phố Thợ Nhuộm) để chữa bệnh cứu người. Bệnh viện sau này trở thành cơ sở cứu giúp và che chở cán bộ cách mạng.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói gì để thuyết phục ông nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hà Nội?
-
"Cháu cứ cố gắng là làm được"
0%
- "Bác đã bao giờ làm Chủ tịch nước đâu…”0%
- “Cháu có giúp Bác chọn được người phù hợp hơn?”0%
- “Cháu là người Hà Nội, yêu Hà Nội, cháu sẽ làm được”0%Chính xác
Theo Báo Nhân Dân, sau ngày 2/9/1945 khoảng một tuần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà bác sĩ Trần Duy Hưng và đề nghị ông làm Thị trưởng Hà Nội. Bác sĩ đã "cảm ơn Cụ Chủ tịch" và "đề nghị chọn người khác xứng đáng hơn" với lý do: "Cháu ra làm chủ tịch thì cháu biết làm cái gì? Đã bao giờ cháu làm chủ tịch thành phố đâu”.
Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên: “Thế thì bác đã bao giờ làm Chủ tịch nước đâu. Nhưng mà bác cháu chúng ta dù là chủ tịch nước, chủ tịch thành phố hay những ai làm chủ tịch ở xã, ở huyện, thì cũng không phải là ông quan cách mạng mà là người đầy tớ của nhân dân".
Cuộc gặp đánh dấu từ đó ông Hưng dành trọn đời mình cho việc xây dựng thủ đô văn minh, giàu bản sắc, đặt lợi ích của người dân lên đầu.
4. Ông giữ cương vị Chủ tịch Hà Nội lâu nhất từ trước tới nay?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Ông Trần Duy Hưng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội lâu nhất trong lịch sử Hà Nội, tổng cộng 23 năm.
Ông đã giữ vị trí này 6 khóa liên tiếp, từ năm 1954 tới năm 1977.
Trong thời gian này, ông đưa ra nhiều quyết sách táo bạo, như bán nhà cho công nhân viên chức, cho tư nhân tham gia sản xuất tiêu dùng, xây khu tập thể, phát triển nhà máy, khu công nghiệp và trường đại học. Những quyết sách này góp phần đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của thủ đô.
- Sai
-
