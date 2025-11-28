Chính xác

Mẹ Tơm tên thật là Nguyễn Thị Quyển (1880-1953), có chồng là ông Vũ Văn Sởn (1884-1945). Gia đình mẹ có bốn người con, tất cả đều giàu lòng yêu nước, một lòng đi theo cách mạng giống như bố mẹ.

Ngôi nhà của mẹ Tơm ở làng Hanh Cù, thôn Đông Thành (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ) tỉnh Thanh Hóa) hơn 80 năm trước từng là nơi nuôi giấu nhà thơ Tố Hữu và nhiều cán bộ cách mạng.

Mẹ Tơm là tên mà nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu gọi trong bài thơ ông viết vào tháng 7/1961. Đó là thời điểm sau 19 năm đi xa rồi trở về thăm, Tố Hữu ra mộ thắp hương cho ông bà, tri ân người đã nuôi dưỡng mình. Bài thơ có những câu như sau:

Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa

Một buổi trưa, nắng dài bãi cát

Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa

Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát...

Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước

Đoạn đường xưa, cát bỏng lưng đồi.

Ôi có phải sóng bồi thêm bãi trước

Hay biển đau xưa rút nước xa rồi

.....

Con đã về đây, ơi mẹ Tơm

Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm

Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy

Không sợ tù gông, chấp súng gươm!