1. “Huyền thoại mẹ” trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc là ai?
Mẹ Suốt
Mẹ Thứ
Mẹ Tơm
Mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904-2010) là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong 2 cuộc kháng chiến trường chinh chống thực dân Pháp (1946-1954) và chống đế quốc Mỹ (1954-1975). 9 con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại của mẹ đều là liệt sĩ. Người con gái cả của mẹ là mẹ Lê Thị Trị cũng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng và 2 con gái là liệt sĩ…
Mẹ Nguyễn Thị Thứ là người thường được nhắc đến khi nói về “huyền thoại mẹ” trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
2. Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ mẹ Thứ đặt tại đâu?
Thành phố Đà Nẵng
Thành phố Tam Kỳ (cũ)
Thành phố Huế
Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) được thi công trên đỉnh núi Cấm, thuộc địa bàn thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc Thành phố Đà Nẵng. Tượng đài được xây dựng trên khuôn viên rộng 15 ha và được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (cũ) 24/3/2015.
3. Người mẹ nào đã nuôi giấu nhà thơ - chiến sĩ cách mạng Tố Hữu trong những năm ông hoạt động bí mật?
Mẹ Suốt
Mẹ Tơm
Mẹ Nhu
Mẹ Tơm tên thật là Nguyễn Thị Quyển (1880-1953), có chồng là ông Vũ Văn Sởn (1884-1945). Gia đình mẹ có bốn người con, tất cả đều giàu lòng yêu nước, một lòng đi theo cách mạng giống như bố mẹ.
Ngôi nhà của mẹ Tơm ở làng Hanh Cù, thôn Đông Thành (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ) tỉnh Thanh Hóa) hơn 80 năm trước từng là nơi nuôi giấu nhà thơ Tố Hữu và nhiều cán bộ cách mạng.
Mẹ Tơm là tên mà nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu gọi trong bài thơ ông viết vào tháng 7/1961. Đó là thời điểm sau 19 năm đi xa rồi trở về thăm, Tố Hữu ra mộ thắp hương cho ông bà, tri ân người đã nuôi dưỡng mình. Bài thơ có những câu như sau:
Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa, nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát...
Mười chín năm rồi. Hôm nay lại bước
Đoạn đường xưa, cát bỏng lưng đồi.
Ôi có phải sóng bồi thêm bãi trước
Hay biển đau xưa rút nước xa rồi
.....
Con đã về đây, ơi mẹ Tơm
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm!
4. Bài hát “Huyền thoại mẹ” là sáng tác của nhạc sĩ nào?
Văn Cao
Phạm Tuyên
Trịnh Công Sơn
Tác phẩm “Huyền thoại mẹ” là ca khúc nổi tiếng khắc họa hình tượng người Mẹ Việt Nam anh hùng với những hy sinh thầm lặng trong chiến tranh. "Huyền thoại mẹ" là tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
5. Trong câu thơ “Một tay lái chiếc đò ngang” - hình ảnh ẩn dụ này nói về người mẹ nào?
Mẹ Suốt
Mẹ Lựu
Mẹ Bé
Mẹ Suốt tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1906 tại làng Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (cũ). Bà là một nữ anh hùng lao động trong Chiến tranh Việt Nam.
Trong những năm 1964-1967, mẹ Suốt đã lái đò đưa bộ đội, thương binh và đạn dược qua sông Nhật Lệ, bất chấp hiểm nguy và tuổi già.
Hình ảnh kiên cường, dũng cảm của mẹ Suốt được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong bài thơ nổi tiếng “Mẹ Suốt” với những câu thơ:
"Một tay lái chiếc đò ngang
Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày
Sợ chi sóng gió tàu bay
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
Kể chi tuổi tác già nua
Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!
Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ..."
