1. Ai từng là nữ Bí thư Thành ủy trẻ nhất Việt Nam khi mới 27 tuổi?
Nguyễn Thị Minh Khai
Lê Thị Xuyến
Nguyễn Thị Thập
Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 trong một gia đình viên chức tại thành phố Vinh (Nghệ An).
Trong 15 năm hoạt động cách mạng (1926-1941), bà đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Đảng và cách mạng Việt Nam.
Năm 1926, Nguyễn Thị Minh Khai theo học Trường tiểu học Pháp - Việt Cao Xuân Dục (Nghệ An).
Một năm sau, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên gia nhập tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội (tên mới của Hội Phục Việt).
Từ cuối năm 1927 đến cuối năm 1928, khi nhiều cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ lớp huấn luyện tại Quảng Châu trở về hoạt động ở Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai đã bí mật liên lạc, từ đó được tiếp cận nhiều tài liệu và sách báo tiến bộ.
Đến cuối năm 1937, Nguyễn Thị Minh Khai được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cao trào cách mạng 1938-1939 tại Sài Gòn.
2. Bà dự đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản với bí danh gì?
Phan Lan
Phan Lệ
Phan Mai
Tháng 7/1935, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, với bí danh Phan Lan, đã tham dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản trong đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Đến ngày 16/8/1935, tại phiên họp thứ 40, lần đầu tiên trên diễn đàn quốc tế, một phụ nữ Việt Nam, 24 tuổi, trình bày bài tham luận, tố cáo chế độ thực dân phong kiến Đông Dương đã thi hành những chính sách tàn bạo, dã man đối với nhân dân, đặc biệt là phụ nữ.
Trong bài tham luận, bà còn nêu bật vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ, khẳng định vị thế tiên phong của phụ nữ Việt Nam trong phong trào cách mạng.
3. Bà là nữ Bí thư duy nhất của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và sau này là TPHCM trong hơn 90 năm qua?
Đúng
Đúng
Một thời gian ngắn sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào tháng 2/1930, phong trào cách mạng ở Nam Kỳ bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. Nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy bị bắt, khiến không ít tổ chức Đảng phải tan rã. Trong bối cảnh đó, Xứ ủy Nam Kỳ buộc phải trực tiếp chỉ đạo phong trào ở các tỉnh miền Nam.
Tháng 4/1931, chính quyền thực dân hợp nhất hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn thành một đơn vị hành chính mới - Khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Đến tháng 4/1932, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn được tái lập và duy trì hoạt động liên tục cho đến năm 1954. Trong 22 năm này, do sự khủng bố gắt gao của chế độ thực dân, nhiều cán bộ, đảng viên kiên trung bị bắt, tù đày hoặc hy sinh. Vì vậy, đã có tới 13 lãnh tụ cách mạng lần lượt đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy.
Riêng giai đoạn 1932-1945, chỉ trong 13 năm đã có 10 đảng viên thay nhau giữ trọng trách này. Trong số đó, bà Nguyễn Thị Minh Khai đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy từ năm 1937 đến năm 1940.
Đến nay, trong suốt hơn 90 năm lịch sử của Đảng bộ TPHCM, bà là nữ Bí thư Thành ủy duy nhất.
4. Ai là Bí thư đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn?
Nguyễn Văn Lợi
Trần Não
Ngô Gia Tự
Theo trang tin Đảng bộ TPHCM, Bí thư đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn là đồng chí Nguyễn Văn Lợi. Đồng chí sinh năm 1906 tại Hà Tĩnh, tham gia đảng Tân Việt từ năm 1925. Năm 1926, sau khi được Nguyễn Ái Quốc cử sang Quảng Châu học lớp huấn luyện cách mạng, đồng chí cùng Phan Trọng Bình được giao trở về Sài Gòn hoạt động. Từ năm 1927, đồng chí hoạt động bí mật trong công nhân ở Biên Hòa, Đêpô xe lửa Sài Gòn và hãng vô tuyến điện Phú Lâm, tiếp tục gây dựng cơ sở của Tân Việt và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Cuối năm 1929, khi Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành lập tại Sài Gòn, đồng chí được rút lên đảm nhiệm công tác đảng, tham gia quá trình thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) và được bầu vào Xứ ủy đầu tiên của Nam Kỳ.
Đến tháng 3/1930, khi Ban lâm thời Chấp ủy Nam Kỳ hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Sài Gòn, Thành ủy Sài Gòn đầu tiên được thành lập với 5 đồng chí, và đồng chí Nguyễn Văn Lợi được chỉ định làm Bí thư đầu tiên.
