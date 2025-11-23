Chính xác

Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941) tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 30/9/1910 trong một gia đình viên chức tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Trong 15 năm hoạt động cách mạng (1926-1941), bà đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Đảng và cách mạng Việt Nam.

Năm 1926, Nguyễn Thị Minh Khai theo học Trường tiểu học Pháp - Việt Cao Xuân Dục (Nghệ An).

Một năm sau, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên gia nhập tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội (tên mới của Hội Phục Việt).

Từ cuối năm 1927 đến cuối năm 1928, khi nhiều cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ lớp huấn luyện tại Quảng Châu trở về hoạt động ở Vinh, Nguyễn Thị Minh Khai đã bí mật liên lạc, từ đó được tiếp cận nhiều tài liệu và sách báo tiến bộ.

Đến cuối năm 1937, Nguyễn Thị Minh Khai được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cao trào cách mạng 1938-1939 tại Sài Gòn.