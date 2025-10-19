Chính xác

Bác sĩ Trần Duy Hưng sinh ngày 16/1/1912, ở xã Xuân Phương, Hà Nội và trở thành Chủ tịch TP Hà Nội năm 1945, khi ông 33 tuổi.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, ngày 30/8/1945 UBND thành phố Hà Nội chính thức thành lập, bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch sau đó.

Năm 30 tuổi, ông đã trở thành bác sĩ rồi cùng em gái mở một bệnh viện tư tại phố Bông Nhuộm (nay là phố Thợ Nhuộm) để chữa bệnh cứu người. Bệnh viện sau này trở thành cơ sở cứu giúp và che chở cán bộ cách mạng.

Sau lễ Quốc khánh 2/9/1945, bác sĩ Trần Duy Hưng đã được Bác Hồ tìm đến tận tư gia để đề nghị ông trở thành Thị trưởng TP Hà Nội.

Từ năm 1945 tới năm 1954, ông lần lượt trải qua các chức vụ Thứ trưởng Nội vụ, Thứ trưởng Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội - người dẫn đầu tiến vào tiếp quản thủ đô hôm 10/10/1954.