Theo Báo Công an nhân dân, vào đầu thập niên 1870, sứ thần Bùi Viện được cử dẫn đầu phái bộ sang Mỹ cầu viện. Chuyến đi bằng đường thủy theo ngả Hồng Kông chừng 3 tháng, vị sứ thần triều Nguyễn đã gặp được Tổng thống Mỹ khi đó là Ulysses Simpson Grant. Lúc đầu, phía Mỹ phát tín hiệu thuận, nhưng sau đổi ý. Lâu nay, nhà ngoại giao Bùi Viện vẫn được coi là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Mỹ.

Nhưng bằng những cứ liệu thuyết phục cho thấy, trước chuyến đi của vị sứ thần triều Nguyễn chừng hai mươi năm, đã có một người Việt Nam khác trên đường mưu sinh đã tới California, khi miền đất này vừa mới sáp nhập vào Hợp chủng quốc, thành bang thứ 31 của Mỹ. Người ấy là cụ Trần Trọng Khiêm quê ở làng Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (cũ).