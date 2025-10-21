1. Người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ là ai?
Bùi Viện
Trần Trọng Khiêm
Theo Báo Công an nhân dân, vào đầu thập niên 1870, sứ thần Bùi Viện được cử dẫn đầu phái bộ sang Mỹ cầu viện. Chuyến đi bằng đường thủy theo ngả Hồng Kông chừng 3 tháng, vị sứ thần triều Nguyễn đã gặp được Tổng thống Mỹ khi đó là Ulysses Simpson Grant. Lúc đầu, phía Mỹ phát tín hiệu thuận, nhưng sau đổi ý. Lâu nay, nhà ngoại giao Bùi Viện vẫn được coi là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Mỹ.
Nhưng bằng những cứ liệu thuyết phục cho thấy, trước chuyến đi của vị sứ thần triều Nguyễn chừng hai mươi năm, đã có một người Việt Nam khác trên đường mưu sinh đã tới California, khi miền đất này vừa mới sáp nhập vào Hợp chủng quốc, thành bang thứ 31 của Mỹ. Người ấy là cụ Trần Trọng Khiêm quê ở làng Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (cũ).
2. Người Việt Nam đầu tiên trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp?
Đào Thái Hanh
Hoàng Xuân Phú
Đỗ Văn Đại
Người Việt Nam đầu tiên được bầu làm viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp là Đào Thái Hanh. Ông Hanh được bầu làm viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Pháp năm 1910.
Ông Đào Thái Hanh sinh ngày 24/2/1871 tại làng An Tịch, tổng An Hội, huyện An Xuyên, phủ Tân Thành, tỉnh Sa Đéc (sau này thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cũ) trong một gia đình quan lại, trí thức nho học.
3. Ai là sứ thần Việt Nam đầu tiên đến châu Âu?
Phan Thanh Giản
Phạm Phú Thứ
Ngụy Khắc Đản
Cả ba người trên
Ba người Việt đầu tiên đi sứ châu Âu là Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản.
Đoàn sứ bộ này được phái đi vào năm 1863 dưới triều vua Tự Đức để thực hiện một chuyến đi sứ sang Pháp và các nước châu Âu khác.
Theo đó, vào năm 1863, dưới thời vua Tự Đức, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản được cử lần lượt làm chánh sứ, phó sứ, bồi sứ.
4. Người Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại thế vận hội Olympic là ai?
Trần Hiếu Ngân
Hoàng Xuân Vinh
Hoàng Anh Tuấn
Kể từ khi Việt Nam hội nhập với thể thao quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thì Thế vận hội mùa hè Moscow 1980 là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt.
Người Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với chiến thắng ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio 2016.
5. Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?
Phạm Tuân
Trịnh Hữu Châu
Ngày 23/7/1980, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng, phi công Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. Ông trở thành người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Trên chuyến bay ông mang theo Lá cờ Tổ quốc, Tuyên ngôn Độc lập, Di chúc của Bác…
- Trịnh Hữu Châu
