Theo Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Hội đồng Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh), từ cuối thế kỷ XVI, lưu dân Việt Nam đã bắt đầu vào Nam bằng thuyền. Ngoài ra, một bộ phận khác còn di chuyển lên vùng kinh đô của nước Chân Lạp hoặc sang kinh đô Ayuthia của nước Xiêm, lập làng xóm sinh sống.

Khi người Việt đến vùng đất Sài Gòn, do chưa phân biệt rõ sắc tộc, nên họ được gọi chung là người “Man”. Với kinh nghiệm trồng lúa nước lâu đời, người Việt đã sớm hình thành sự phân công lao động hòa hợp trong khai khẩn: Người Việt đảm nhận ruộng sâu nhiều cỏ, gọi là thảo điền. Người dân tộc địa phương canh tác ruộng cao trên gò, giồng, gọi là sơn điền.

Từ cuối thế kỷ XVI đến gần hết thế kỷ XVII, lưu dân Việt Nam đã khai phá, chinh phục thiên nhiên, làm chủ đất đai bằng búa phá rừng, phảng chém cỏ và lưỡi cày với đôi trâu. Họ gắn bó sâu sắc với ruộng đồng, vườn tược, xem đó là nền tảng sinh tồn.

Có thể nói, lưu dân Việt Nam đã đến khẩn hoang, lập ấp trên địa bàn Sài Gòn từ rất lâu trước năm 1674. Khi ấy, Sài Gòn có lẽ đã trở thành một thị trấn tương đối quan trọng, trong đó việc cai quản chủ yếu do lưu dân tự đảm trách.