Chính xác

Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, sau khi vua Bảo Đại thoái vị, năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp. Tại Pháp, bà tiếp nhận khối tài sản do cha để lại, gồm một chung cư lớn tại Neuilly và Đại lộ Opera, cùng nhiều nhà đất khác… Bà chia cho các con, chỉ giữ lại một trang trại ở Chabrignac.

Bảo Đại rất ít về thăm bà; mỗi lần gặp gỡ đều diễn ra trong thời gian ngắn. Nam Phương hoàng hậu qua đời vào năm 1963. Những năm cuối đời, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn sống cô đơn, không có người thân bên cạnh ngoài hai người giúp việc. Khi đó, các con bà đều đang học tập và làm việc ở Paris.