1. Ai là hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam?
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Từ Dụ Thái hậu
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- Nam Phương Hoàng hậu0%
- Từ Cung Thái hậu0%
- Lệ Thiên Anh Hoàng hậu0%Chính xác
Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Nam Phương Hoàng hậu là vợ của Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn cũng như của chế độ quân chủ Việt Nam.
Sau khi Bảo Đại thoái vị ngày 30/8/1945, chế độ quân chủ Việt Nam chấm dứt, vì vậy Nam Phương trở thành vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
2. Tên thật của Nam Phương Hoàng hậu là gì?
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Nguyễn Phúc Lan
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- Lê Thị Lan0%
- Nguyễn Hữu Thị Lan0%
- Nguyễn Thị Hạnh0%Chính xác
Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, sinh trong một gia đình Công giáo giàu có ở miền Nam. Bà còn có tên Pháp là Mariette Jeanne và từng theo học tại trường Couvent des Oiseaux - một trường nữ sinh danh tiếng ở Paris trước khi trở về Việt Nam năm 1932.
3. Bà từng 3 lần đoạt giải hoa hậu Đông Dương, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, xét về gia thế cũng như con người, bà Nguyễn Hữu Thị Lan có rất nhiều điểm vượt trội so với những phụ nữ đương thời.
Không chỉ được gia đình giàu có chăm lo giáo dục cẩn thận, bà còn nổi tiếng xinh đẹp. Bà từng ba năm liền đạt giải hoa hậu Đông Dương.
4. Điều gì được cho là động cơ chính dẫn đến cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu?
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Hai người yêu nhau từ khi còn du học ở Pháp.
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- Đây là cuộc hôn nhân chủ yếu xuất phát từ tình yêu.0%
- Cuộc hôn nhân được cho là chịu tác động nhiều bởi những tính toán thực tế hơn là tình cảm.0%
- Cuộc hôn nhân do triều đình hoàn toàn sắp đặt.0%Chính xác
Trong hồi ký Từ Triều đình Huế đến Chiến khu Việt Bắc, Phạm Khắc Hòe - nguyên Đổng lý Ngự tiền Văn phòng của vua Bảo Đại - nhận định rằng cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan "lý trí nặng hơn tình cảm".
Theo nhận định của ông, Nguyễn Hữu Thị Lan mong muốn trở thành Hoàng hậu, còn Bảo Đại bị thu hút bởi gia thế giàu có của bà.
5. Danh hiệu "Nam Phương" mang ý nghĩa gì?
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Người phụ nữ đẹp nhất phương Nam
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- Hương thơm của phương Nam0%
- Đóa hoa phương Nam0%
- Người con gái miền Nam0%Chính xác
Sau khi kết hôn với vua Bảo Đại năm 1934, bà Nguyễn Hữu Thị Lan được sắc phong Hoàng hậu với tôn hiệu Nam Phương, có nghĩa là "Hương thơm của phương Nam".
Tôn hiệu này vừa nhắc đến quê gốc Nam Bộ của bà, vừa thể hiện mong muốn ca ngợi phẩm hạnh và đức độ của một bậc mẫu nghi.
6. Vị hoàng hậu này có mấy người con với vua Bảo Đại?
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2
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- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Theo cuốn sách Nam Phương - Hoàng hậu cuối cùng của tác giả Lý Nhân Phan Thứ Lang, Nam Phương Hoàng hậu có năm người con với vua Bảo Đại theo thứ tự: Hoàng tử Bảo Long, Công chúa Phương Mai, Công chúa Phương Liên, Công chúa Phương Dung và Hoàng tử Bảo Thắng.
7. Sau khi vua Bảo Đại thoái vị, Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời ở đâu?
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Huế, Việt Nam
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- Đà Lạt, Việt Nam0%
- TPHCM, Việt Nam0%
- Pháp0%Chính xác
Theo Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, sau khi vua Bảo Đại thoái vị, năm 1947, Nam Phương Hoàng hậu cùng các con rời Việt Nam sang Pháp. Tại Pháp, bà tiếp nhận khối tài sản do cha để lại, gồm một chung cư lớn tại Neuilly và Đại lộ Opera, cùng nhiều nhà đất khác… Bà chia cho các con, chỉ giữ lại một trang trại ở Chabrignac.
Bảo Đại rất ít về thăm bà; mỗi lần gặp gỡ đều diễn ra trong thời gian ngắn. Nam Phương hoàng hậu qua đời vào năm 1963. Những năm cuối đời, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn sống cô đơn, không có người thân bên cạnh ngoài hai người giúp việc. Khi đó, các con bà đều đang học tập và làm việc ở Paris.
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