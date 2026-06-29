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Theo thông tin trên Tạp chí Người Hà Nội online, thi hào Nguyễn Khuyến, tên hồi nhỏ là Thắng, sinh ngày 15/2/1835, mất ngày 5/2/1909. Quê mẹ của ông ở Ý Yên, Nam Ðịnh cũ, còn quê cha là làng Và (Vị Hạ), Yên Ðổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước đây.

Ông có nhiều năm long đong về thi cử: Trượt liền bốn khoa thi Hương 1852, 1855, 1858, 1861 và ba khoa thi Hội 1865, 1868, 1869 (ân khoa).

Sau gần 20 năm theo đuổi khoa cử, ông đỗ đầu kỳ thi Hương (Giải nguyên) năm 1864, thi Hội (Hội nguyên) và thi Đình (Đình nguyên) năm 1871.

Theo hệ thống học vị dưới triều Nguyễn, thi Đình đỗ thì được gọi chung là Tiến sĩ; đỗ thủ khoa kỳ thi này được gọi là Đình nguyên.