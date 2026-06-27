1. Cặp vợ chồng doanh nhân nào từng hiến 100 lượng vàng cho Chính phủ trong Tuần lễ vàng 1945?
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Ông Nguyễn Văn Thiện - bà Trịnh Thị Biền
0%
- Ông Đỗ Đình Thiện - bà Trịnh Thị Điền0%
- Ông Nguyễn Sơn Hà - bà Đinh Thị Nhiêu0%
- Ông Nguyễn Sơn Hà - bà Nguyễn Thị Ngọc Mùi0%Chính xác
Theo trang thông tin Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hưởng ứng Quỹ Độc lập và "Tuần lễ vàng", vợ chồng doanh nhân Đỗ Đình Thiện - Trịnh Thị Điền đã đóng góp 10 vạn đồng và 100 lượng vàng cho Chính phủ lâm thời. Đây là một trong những sự ủng hộ tài chính to lớn cho Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu độc lập.
Bà Trịnh Thị Điền sinh năm 1912 trong một gia đình thương gia ở làng Tử Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Mồ côi cha mẹ từ năm 4 tuổi, bà được anh cùng cha khác mẹ nuôi dưỡng, cho ăn học và sớm tham gia phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh.
Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Hà Nội. Năm 1927-1932, ông du học tại trường canh nông ở Toulouse (Pháp) và thời gian này ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp.
2. Vì sao cặp vợ chồng này không đăng ký kết hôn khi tổ chức lễ cưới?
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Vì họ kết hôn khi đang ở trong tù
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- Gia đình hai bên phản đối cuộc hôn nhân0%
- Vì họ kết hôn theo nghi thức phương Tây0%
- Thể hiện thái độ bất hợp tác với chính quyền thực dân0%Chính xác
Năm 1932, sau khi ra tù, bà Trịnh Thị Điền kết hôn với ông Đỗ Đình Thiện, một thanh niên yêu nước vừa bị chính quyền Pháp trục xuất từ Pháp về Việt Nam vì tham gia các hoạt động chống thực dân. Dù tổ chức lễ cưới theo lời hẹn ước từ trước, hai người không đăng ký kết hôn nhằm thể hiện thái độ bất hợp tác với chính quyền thực dân.
Do đều bị theo dõi và quản thúc chặt chẽ, họ không thể trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng nên chuyển sang phát triển kinh doanh, vừa chăm lo cuộc sống gia đình, vừa tạo nguồn lực để ủng hộ cách mạng.
Sau những năm đầu lập nghiệp đầy khó khăn, vợ chồng ông bà trở thành những doanh nhân thành đạt và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.
3. Gia đình ông bà từng chi bao nhiêu tiền để mua đấu giá bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi tặng lại cho thành phố Hà Nội?
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10 vạn đồng Đông Dương
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- 50 vạn đồng Đông Dương0%
- 1 triệu đồng Đông Dương0%
- 10 triệu đồng Đông Dương0%Chính xác
Trong thời gian hưởng ứng Quỹ Độc lập năm 1945, gia đình ông Đỗ Đình Thiện - bà Trịnh Thị Điền đã mua đấu giá bức chân dung Bác Hồ với giá 1 triệu đồng Đông Dương. Sau đó, họ tặng lại bức tranh cho Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội để treo tại trụ sở.
4. Hình tượng nào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng để ví von về phẩm chất của bà Trịnh Thị Điền tại Đại hội Phụ nữ ở Việt Bắc?
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Như một cây tùng vững chãi giữa bão tố
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- Như bông sen ở gần bùn nhưng không dính bùn0%
- Như một thỏi vàng mười qua lửa0%
- Như viên ngọc quý của cách mạng0%Chính xác
Dù xuất thân từ tầng lớp địa chủ, bà Trịnh Thị Điền vẫn hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cách mạng. Tại Đại hội Phụ nữ ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy trường hợp của bà làm tấm gương và ví bà như "bông sen ở gần bùn nhưng không dính bùn".
5. Gia đình doanh nhân này đã dành đồn điền Chi Nê để phục vụ nhiệm vụ đặc biệt nào của Chính phủ trong kháng chiến chống Pháp?
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Xây dựng căn cứ quân sự
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- Cất giấu kho vũ khí0%
- Đặt nhà máy in tiền của Chính phủ0%
- Thành lập trường đào tạo cán bộ0%Chính xác
Từ cuối năm 1946, để bảo đảm an toàn cho việc phát hành tiền, Chính phủ đã chuyển Nhà máy In tiền lên đồn điền Chi Nê của gia đình doanh nhân Đỗ Đình Thiện. Gia đình ông bà không chỉ cho mượn nhà xưởng, máy móc, điện nước và kho bãi mà còn tạo mọi điều kiện để nhà máy nhanh chóng hoạt động, phục vụ kháng chiến chống Pháp.
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