Chính xác

Theo trang thông tin Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, hưởng ứng Quỹ Độc lập và "Tuần lễ vàng", vợ chồng doanh nhân Đỗ Đình Thiện - Trịnh Thị Điền đã đóng góp 10 vạn đồng và 100 lượng vàng cho Chính phủ lâm thời. Đây là một trong những sự ủng hộ tài chính to lớn cho Chính phủ lâm thời trong những ngày đầu độc lập.

Bà Trịnh Thị Điền sinh năm 1912 trong một gia đình thương gia ở làng Tử Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Mồ côi cha mẹ từ năm 4 tuổi, bà được anh cùng cha khác mẹ nuôi dưỡng, cho ăn học và sớm tham gia phụ giúp gia đình trong công việc kinh doanh.

Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Hà Nội. Năm 1927-1932, ông du học tại trường canh nông ở Toulouse (Pháp) và thời gian này ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp.