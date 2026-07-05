Chính xác

Mông Cổ là quốc gia không giáp biển có chủ quyền tại châu Á. Diện tích quốc gia này khoảng 1,56 triệu km2, hiện đứng thứ 18 trên thế giới. Tuy nhiên, dân số tại đây chỉ khoảng 3,5 triệu người. Điều này có nghĩa là trung bình cứ 1km2 ở Mông Cổ chỉ có hai người sinh sống. Đây là quốc gia có mật độ thưa nhất châu Á và cả trên thế giới.