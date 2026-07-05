1. Nước nào có mật độ chỉ 2 người/km2, thấp nhất châu Á?
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Arab Saudi
0%
- Mông Cổ0%
- Qatar0%
- Nepal0%Chính xác
Mông Cổ là quốc gia không giáp biển có chủ quyền tại châu Á. Diện tích quốc gia này khoảng 1,56 triệu km2, hiện đứng thứ 18 trên thế giới. Tuy nhiên, dân số tại đây chỉ khoảng 3,5 triệu người. Điều này có nghĩa là trung bình cứ 1km2 ở Mông Cổ chỉ có hai người sinh sống. Đây là quốc gia có mật độ thưa nhất châu Á và cả trên thế giới.
2. Nước này giáp mấy quốc gia?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Mông Cổ chỉ tiếp giáp với hai nước là Trung Quốc về phía nam và Nga ở phía bắc. Nước này không có biên giới chung với Kazakhstan, nhưng điểm cực tây của Mông Cổ chỉ cách điểm cực đông của Kazakhstan 38km nên khi nhìn trên bản đồ rất nhiều người nhầm lẫn là hai nước giáp nhau.
3. Dân du mục chiếm khoảng bao nhiêu % dân số nước này hiện nay?
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5%
0%
- 15%0%
- 25%0%
- 35%0%Chính xác
Mông Cổ nổi tiếng với lối sống du mục. Đây là một trong số ít nền văn hóa du cư còn sót lại trên thế giới với khoảng 25% dân số sống nay đây mai đó. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên và là những người chăn thả gia súc như lạc đà, bò, ngựa, cừu, dê... Ngoài ra, dân du mục Mông Cổ thường sống trong những chiếc lều du mục, được gọi là yurt.
4. Quốc gia này có thủ đô nóng nhất thế giới, đúng hay sai?
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Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Người dân Mông Cổ có hơn 250 ngày nắng mỗi năm. Tuy vậy, khí hậu ở quốc gia châu Á này rất khắc nghiệt. Dù hầu hết lãnh thổ chịu nóng trong mùa hè, nhiệt độ trong mùa đông có thể giảm sâu đến -30 độ C. Ulaanbaatar là thủ đô lạnh nhất thế giới với nhiệt độ trung bình là -1,3 độ C.
5. Nước này có sa mạc nào lớn thứ hai châu Á?
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Namib
0%
- Gobi0%
- Sonoran0%
- Negev0%Chính xác
Sa mạc Gobi là sa mạc lớn thứ 2 ở châu Á và lớn thứ 6 trên thế giới, nằm ở phía nam Mông Cổ dọc theo biên giới với Trung Quốc. Tổng diện tích sa mạc chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất liền của Mông Cổ. Bề mặt của sa mạc này chủ yếu được tạo thành từ đá.
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