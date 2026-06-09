Chính xác

Lâu nay, GDP bình quân đầu người thường được sử dụng để xếp hạng độ giàu có của các quốc gia. Tuy nhiên gần đây, nhiều ý kiến cho rằng thước đo này đang tạo ra một bức tranh sai lệch. Lý do cốt lõi là GDP giả định sản lượng quốc gia được phân bổ đồng đều cho toàn bộ người dân - một kịch bản hiếm khi xảy ra trong thực tế.

Để khắc phục những lỗ hổng của các chỉ số truyền thống, nền tảng so sánh dịch vụ tài chính HelloSafe đã xây dựng chỉ số mới là sự kết hợp của GDP (tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu) và GNI (tổng thu nhập quốc dân) với các yếu tố chất lượng cuộc sống như bất bình đẳng thu nhập, tỷ lệ nghèo đói, sự gắn kết xã hội và phát triển dài hạn…

Singapore là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 10 toàn cầu (xếp thứ 6). Dù sở hữu mức thu nhập cực cao, quốc gia Đông Nam Á này lại không thể vươn lên các vị trí dẫn đầu do bị trừ điểm nặng ở tiêu chí bất bình đẳng.