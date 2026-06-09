1. Nước nào 'giàu' nhất Đông Nam Á?
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Brunei
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- Singapore0%
- Malaysia0%
- Indonesia0%Chính xác
Lâu nay, GDP bình quân đầu người thường được sử dụng để xếp hạng độ giàu có của các quốc gia. Tuy nhiên gần đây, nhiều ý kiến cho rằng thước đo này đang tạo ra một bức tranh sai lệch. Lý do cốt lõi là GDP giả định sản lượng quốc gia được phân bổ đồng đều cho toàn bộ người dân - một kịch bản hiếm khi xảy ra trong thực tế.
Để khắc phục những lỗ hổng của các chỉ số truyền thống, nền tảng so sánh dịch vụ tài chính HelloSafe đã xây dựng chỉ số mới là sự kết hợp của GDP (tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu) và GNI (tổng thu nhập quốc dân) với các yếu tố chất lượng cuộc sống như bất bình đẳng thu nhập, tỷ lệ nghèo đói, sự gắn kết xã hội và phát triển dài hạn…
Singapore là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 10 toàn cầu (xếp thứ 6). Dù sở hữu mức thu nhập cực cao, quốc gia Đông Nam Á này lại không thể vươn lên các vị trí dẫn đầu do bị trừ điểm nặng ở tiêu chí bất bình đẳng.
2. Quốc gia này có người giàu nhất Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes ngày 8/6, ông Phạm Nhật Vượng, người Việt Nam, xếp thứ 75 trên thế giới về độ giàu có với khối tài sản ròng đạt 30,6 tỷ USD. Người giàu nhất Singapore hiện nay là ông Jason Chang với khối tài sản ròng trị giá 18,5 tỷ USD. Ông là chủ tịch của ASE Technology Holding, nhà cung cấp dịch vụ đóng gói và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới.
3. Thành phố Singapore đắt đỏ thứ mấy Đông Nam Á?
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Singapore là thành phố đắt đỏ nhất Đông Nam Á, đứng thứ 14 thế giới, theo dữ liệu từ Numbeo. Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho một người tại đây ước tính là hơn 1.482 đôla Singapore (khoảng 30,3 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuê nhà. Chi phí ước tính cho một gia đình 4 người tại Singapore khoảng 5.429 đôla Singapore (hơn 111 triệu đồng).
4. Tuyến phố nào ở quốc gia này có giá thuê mặt bằng cao nhất Đông Nam Á?
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Nassim Road
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- Sentosa Cove0%Chính xác
Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 của Cushman & Wakefield, Orchard Road (Singapore) là tuyến phố có giá thuê bán lẻ cao nhất Đông Nam Á.
Năm 2025, giá thuê tại đây đạt khoảng 5.100 USD/m²/năm, đưa Orchard Road vào nhóm các tuyến phố bán lẻ đắt đỏ hàng đầu thế giới (top 20). Trong khu vực Đông Nam Á, đây là mức cao nhất, vượt xa các tuyến phố khác.
5. Nước này ít dân thứ mấy Đông Nam Á?
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Singapore là đảo quốc, nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, gồm một đảo lớn và hơn 60 đảo nhỏ với diện tích khoảng 736km2. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore chỉ nhiều dân hơn Brunei (hơn 455.000 người) và Timor Leste (khoảng 1,4 triệu), theo Worldometer.
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