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Tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) vừa công bố danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 hôm 8/6. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách là bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long.

Đảo Soi Sim có diện tích khoảng 8,7ha, nằm cách cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km. Du khách muốn đến đây thường phải đi tàu mất khoảng 90 phút. Hiện đảo tạm dừng đón khách để phục vụ công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng.