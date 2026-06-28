1. Bãi biển nào của Việt Nam ít người biết nhưng lọt vào top đẹp nhất thế giới?
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Bãi Kỳ Co
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- Bãi Nhật Lệ0%
- Bãi Soi Sim0%
- Bãi Ninh Chữ0%Chính xác
Tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) vừa công bố danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026 hôm 8/6. Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách là bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long.
Đảo Soi Sim có diện tích khoảng 8,7ha, nằm cách cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km. Du khách muốn đến đây thường phải đi tàu mất khoảng 90 phút. Hiện đảo tạm dừng đón khách để phục vụ công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng.
2. Đảo nào của Việt Nam xếp vị trí số 1 trong top đảo bí ẩn nhất thế giới?
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Lý Sơn
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- Cô Tô0%
- Phú Quý0%
- Côn Đảo0%Chính xác
Côn Đảo được tạp chí Travel and Leisure xếp vị trí đầu tiên trong danh sách 30 đảo bí ẩn nhất thế giới năm 2026.
Quần đảo Côn Đảo rộng 76km2 bao gồm 16 hòn đảo, cách Vũng Tàu 185km, cách TPHCM 230km, cách Cần Thơ khoảng 83km. Bên cạnh du lịch tâm linh, về nguồn, nhiều du khách biết đến Côn Đảo là thiên đường nghỉ dưỡng, điểm phượt lý thú còn nhiều điều để khám phá.
Các đảo còn lại nằm trong danh sách gồm Gili Trawangan (Indonesia), Pico (Bồ Đào Nha), Sandön (Thụy Điển), Skopelos (Hy Lạp), Caye Caulker (Belize)…
3. Hòn đảo duy nhất nào của Việt Nam nổi lên rồi biến mất?
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Cồn Mục
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- Hòn Tro0%
- Thoi Xanh0%
- Hòn Đỏ0%Chính xác
Hòn Tro là một hòn đảo hình thành vào năm 1923 ở phía Nam đảo Phú Quý (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng). Hòn đảo núi lửa này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trước khi hoàn toàn biến mất vào lòng biển sâu.
Theo ghi chép, Hòn Tro được hình thành từ những đống mảnh vụn màu đen, nhẹ xốp - đặc điểm điển hình của tro núi lửa. Bề mặt đảo xuất hiện nhiều khối đặc sít hơn, tập trung chủ yếu ở đỉnh điểm cao nhất, nơi có độ cao 0,75m và bề ngang 0,5m. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng Hòn Tro có thể đã bị bào mòn và tan rã bởi sức mạnh của sóng gió do đảo này được tạo thành từ vật liệu chưa được kết dính chặt chẽ.
4. Đảo nào có diện tích lớn nhất châu Á?
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Gili
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- Borneo0%Chính xác
Borneo là đảo lớn nhất châu Á và lớn thứ ba thế giới, sau Greenland và New Guinea. Diện tích của Borneo là hơn 740.000km2. Borneo là nơi trú ngụ của những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn với nhiều động vật đặc hữu, nổi bật là loài đười ươi Borneo.
5. Đảo kể trên có phần lãnh thổ của 4 nước Đông Nam Á, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Đảo Borneo thuộc chủ quyền của 3 quốc gia Đông Nam Á, trong đó khoảng 3/4 thuộc Indonesia, 1/4 thuộc Malaysia và khoảng 1% thuộc Brunei. Brunei là nước duy nhất mà toàn bộ lãnh thổ nằm trên hòn đảo này.
- Sai
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