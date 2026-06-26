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Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index) năm 2026 được công bố ngày 9/6, xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá các quốc gia trên ba lĩnh vực: Xung đột đang diễn ra, an ninh - an toàn xã hội, mức độ quân sự hóa.

Quốc gia đứng vị trí cao nhất của châu Á trong danh sách này là Singapore. Đất nước này tiếp tục duy trì vị thế là “quy chuẩn về an toàn và trật tự tại châu Á”. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh mật độ dân số của đảo quốc ngày càng cao.