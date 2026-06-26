1. Đất nước nào hòa bình nhất châu Á?
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Việt Nam
0%
- Nhật Bản0%
- Singapore0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index) năm 2026 được công bố ngày 9/6, xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh giá các quốc gia trên ba lĩnh vực: Xung đột đang diễn ra, an ninh - an toàn xã hội, mức độ quân sự hóa.
Quốc gia đứng vị trí cao nhất của châu Á trong danh sách này là Singapore. Đất nước này tiếp tục duy trì vị thế là “quy chuẩn về an toàn và trật tự tại châu Á”. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh mật độ dân số của đảo quốc ngày càng cao.
2. Việt Nam trong top 10 đất nước hòa bình nhất châu Á, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Chỉ số hòa bình chia thế giới thành 6 màu cơ bản, gồm xanh đậm, xanh nhạt, vàng, cam, đỏ và trắng, tương ứng với mức độ hòa bình từ cao đến thấp. Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia màu xanh nhạt, ở mức độ hòa bình cao, chỉ sau xanh đậm.
Nếu tính riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8, lần lượt gồm: New Zealand, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Australia, Timor-Leste, Mông Cổ, Việt Nam và tiếp theo là Hàn Quốc, Lào, Indonesia...
Trong khi đó, nếu tính phạm vi toàn thế giới, Việt Nam ở vị trí 41/163 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhóm xanh nhạt gồm các nước xếp thứ tự từ số 9 đến 66.
3. Ngoài Singapore, quốc gia châu Á nào cũng lọt nhóm 10 quốc gia bình yên nhất thế giới?
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Malaysia
0%
- Nhật Bản0%
- Indonesia0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Ngoài Singapore, Nhật Bản là quốc gia châu Á lọt vào top 10 quốc gia bình yên nhất thế giới. Nước này xếp thứ 10, tăng 3 hạng so với năm ngoái. Mức tăng 25% trong chỉ số đo lường giải quyết xung đột nội bộ đã làm tăng thêm sức hút của xứ sở hoa anh đào.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý chỉ số này chỉ đo lường mức độ hòa bình vĩ mô, ghi nhận các yếu tố như xung đột vũ trang, quân sự hóa hay ổn định chính trị, chứ không tính đến các rủi ro du lịch thực tế như an toàn giao thông, hiểm họa tự nhiên hay trộm cắp vặt.
4. Quốc gia nào dẫn đầu thế giới về chỉ số hòa bình?
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New Zealand
0%
- Thụy Sĩ0%
- Iceland0%
- Ireland0%Chính xác
Nhóm các quốc gia dẫn đầu chỉ số hòa bình toàn cầu 2026 gồm: Iceland, New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia, Ireland, Áo, Bồ Đào Nha. Năm nay, Iceland tiếp tục xếp thứ nhất, kéo dài chuỗi dẫn đầu lên 15 năm liên tiếp. Điểm nổi bật của quốc gia này là duy trì sự ổn định, không có xung đột nội bộ và an ninh xã hội ở mức lý tưởng.
5. Chỉ số hòa bình toàn cầu đang tăng hay suy giảm?
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Tăng
0%
- Giảm0%Chính xác
Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2026, do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở chính tại Australia công bố, cho thấy thế giới trở nên kém hòa bình hơn, với mức độ hòa bình trung bình của các quốc gia giảm 0,7% so với năm trước. Đây là năm thứ 12 liên tiếp mức độ hòa bình toàn cầu suy giảm.
- Giảm
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