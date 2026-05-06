1. Ai là Giám đốc Công an TPHCM những năm đầu đất nước thống nhất?
Đồng chí Mai Chí Thọ
- Đồng chí Trần Văn Trà0%
- Đồng chí Lê Văn Thiện
Theo Bộ Công an, ông Mai Chí Thọ (1922-2007) quê ở thôn Địch Lễ, xã Nam Văn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trước đây. Ông tham gia cách mạng năm 1936, vào Đảng năm 1939 và công tác trong lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945.
Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng: Trưởng Ty Công an Cần Thơ (1945); Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ (1949); Bí thư Khu ủy miền Đông Nam Bộ (1960); Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định (1965); Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sài Gòn - Gia Định, Giám đốc Sở Công an thành phố (1975); Chủ tịch UBND TPHCM (1978); Bí thư Thành ủy TPHCM (1985); Thứ trưởng Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1986-1991).
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân TPHCM, ông Mai Chí Thọ được giao giữ chức Giám đốc Công an TPHCM ngay sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố.
2. Ông Mai Chí Thọ là Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam?
Đúng
- Sai
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân TPHCM, ông Mai Chí Thọ là Đại tướng Công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam.
Năm 1987, ông là Bộ trưởng Nội vụ và đến năm 1989 được phong hàm Đại tướng Công an nhân dân.
3. Tên của đồng chí Mai Chí Thọ được đặt cho con đường ở thành phố nào sau đây?
Hà Nội
- TPHCM0%
- Cả hai thành phố trên
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM, tên của đồng chí Mai Chí Thọ được đặt cho đại lộ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức (quận 2 cũ) tuyến đường mới, phần phía đông dự án Đại lộ Đông - Tây (thuộc địa bàn Thành phố Thủ Đức) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20/11/2011 và đoạn từ đường hầm sông Sài Gòn phía Thành phố Thủ Đức đến xa lộ Hà Nội (nút giao Cát Lái).
Tại Hà Nội, tên của đồng chí Mai Chí Thọ được đặt cho một con đường chạy qua phía tây khu đô thị Việt Hưng đến khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, nối với đường Hội Xá.
4. Trước năm 1975, Sở Công an TPHCM được gọi là gì?
Ban An ninh Nội chính Sài Gòn
- Ban An ninh Nội chính Gia Định0%
- Ban An ninh Nội chính Sài Gòn - Gia Định
Theo Cổng thông tin điện tử Thành ủy TPHCM, ngày 2/7/1976, Quốc hội quyết định đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TPHCM. Theo đó, Ban An ninh Nội chính Sài Gòn - Gia Định chính thức đổi tên thành Sở Công an TPHCM.
Năm 1976 là năm đầu tiên ngành công an đã thống nhất trong toàn quốc về đường lối, nhiệm vụ, phương châm hoạt động và cơ cấu tổ chức nên đã tạo ra sức mạnh mới trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
