1. "Nụ cười chiến thắng" gắn với tên tuổi nữ chiến sĩ cách mạng nào?
Nguyễn Thị Định
- Võ Thị Sáu
- Võ Thị Thắng — Chính xác
“Nụ cười chiến thắng” là hình ảnh nổi tiếng gắn với đồng chí Võ Thị Thắng, nữ chiến sĩ cách mạng miền Nam. Bức ảnh bà mỉm cười trước tòa án của chính quyền Sài Gòn khi bị tuyên án 20 năm tù đã trở thành biểu tượng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Theo trang thông tin của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Võ Thị Thắng sinh ra và lớn lên tại Rạch Rích, Tân Bửu, Bến Lức, tỉnh Long An, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ba má và 9 anh chị em của bà đều đi theo cách mạng.
2. Bà chính thức tham gia cách mạng từ khi bao nhiêu tuổi?
12 tuổi
- 16 tuổi
- 18 tuổi — Chính xác
Ngay từ nhỏ, bà Võ Thị Thắng đã tham gia hoạt động cách mạng trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Từ năm 9 tuổi, bà đã làm liên lạc, mang cơm tiếp tế cho các chiến sĩ cách mạng đang được gia đình nuôi giấu. Đến năm 13 tuổi, bà theo học tại trường công lập Gia Long (nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM).
Năm 16 tuổi, bà chính thức tham gia cách mạng, trở thành thành viên Mặt trận Dân tộc Giải phóng huyện Bến Lức (Long An). Một năm sau, bà được điều về Sài Gòn hoạt động bí mật trong phong trào Thanh niên - Sinh viên - Học sinh, sau đó tiếp tục tham gia phong trào Công nhân và lực lượng vũ trang trong nội đô.
3. Bà bị bắt trong sự kiện lịch sử nào?
Phong trào Đồng Khởi
- Chiến dịch Mậu Thân 1968
- Tổng tiến công 1975 — Chính xác
Trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, khi làm nhiệm vụ trừ gian tại Phú Lâm (quận 6, Sài Gòn), đồng chí Võ Thị Thắng bị địch bắt và sau đó bị giam cầm, tra tấn trong nhiều nhà tù suốt 6 năm.
4. Câu nói nổi tiếng của bà trước tòa án là gì?
"Tôi sẽ chiến đấu đến cùng"
- "Tôi không sợ cái chết"
- "Liệu chính quyền các ông còn tồn tại được bao lâu mà kết án tôi 20 năm tù?" — Chính xác
Trước tòa án của chính quyền Sài Gòn, sau khi bị tuyên án 20 năm tù, Võ Thị Thắng đã bình tĩnh nói: "Liệu chính quyền của các ông còn tồn tại được bao lâu mà kết án tôi đến 20 năm tù?".
Câu nói thể hiện khí phách hiên ngang, sau này trở thành một biểu tượng lịch sử về tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.
5. Sau năm 1975, bà Võ Thị Thắng từng đảm nhiệm chức vụ nào dưới đây?
Bộ trưởng Giáo dục
- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
- Bí thư Thành ủy TPHCM — Chính xác
Sau năm 1975, bà Võ Thị Thắng công tác tại Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, sau đó đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như:
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX;
Đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI;
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.
6. “Nụ cười Võ Thị Thắng” còn được biết đến ở quốc gia nào ngoài Việt Nam?
Lào
- Cuba
- Pháp — Chính xác
Hình ảnh và tên Võ Thị Thắng được tôn vinh tại Cuba, thậm chí một số trường học tại thủ đô La Habana được đặt tên bà. Bà cũng được trao Huân chương Hữu nghị và nhiều phần thưởng của Cuba, thể hiện tình đoàn kết quốc tế.
