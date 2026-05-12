Chính xác

“Nụ cười chiến thắng” là hình ảnh nổi tiếng gắn với đồng chí Võ Thị Thắng, nữ chiến sĩ cách mạng miền Nam. Bức ảnh bà mỉm cười trước tòa án của chính quyền Sài Gòn khi bị tuyên án 20 năm tù đã trở thành biểu tượng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Theo trang thông tin của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Võ Thị Thắng sinh ra và lớn lên tại Rạch Rích, Tân Bửu, Bến Lức, tỉnh Long An, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, ba má và 9 anh chị em của bà đều đi theo cách mạng.