Chính xác

Câu chuyện “lấy vợ mới cho chồng” gắn liền với cuộc đời của nữ tình báo Đinh Thị Vân (tên thật Đinh Thị Mậu, sinh năm 1916, quê Nam Định cũ).

Gia đình bà là cơ sở cách mạng từ sớm, các anh trai đều là đảng viên. Chính môi trường ấy đã hun đúc trong cô gái nhỏ bé lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần gan dạ, những phẩm chất sau này làm nên một nữ chiến sĩ tình báo xuất sắc.

Bà Vân cùng chồng từng công tác ở chiến khu 14, sống hạnh phúc bên nhau. Khi chồng lâm bệnh, bà đưa ông về quê để có người chăm sóc.

Thế nhưng, giữa lúc cách mạng đòi hỏi sự toàn tâm, bà hiểu mình không thể vừa lo việc nhà vừa hoàn thành nhiệm vụ. Sau nhiều đêm trăn trở, bà quyết định chủ động ly hôn và tìm người khác cưới cho chồng, để ông yên tâm chữa bệnh, còn mình tiếp tục con đường cách mạng.

Sau đó, bà nhận nhiệm vụ đặc biệt của tổ chức, công tác tại cơ quan tình báo Bộ Tổng tham mưu, với yêu cầu phải hoàn toàn bí mật, cắt đứt mọi liên lạc có thể khiến lộ tung tích.